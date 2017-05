El Torneo Apertura “JR Indumentaria” de la Liga Fan continuará mañana con su marcha

26/05/2017 - En la localidad de Maquito, en la zona sur de la ciudad capital, mañana se jugará una nueva fecha del campeonato Apertura que organiza la Liga Fan en el predio de El Potrerito. La actividad comenzará a las 14, con 30 minutos de tolerancia y tendrá la siguiente cartelera. Cancha 1: All Boys vs. Bº Juramento 14;Cacheteao con Coca vs. Pel. Nano; Bº Sarmiento vs. Sara Mañu 17. Cancha 2: Beltrán City vs. Los Coyotes y América vs. Newbery 17:40. Cancha 4: Real Madrid vs. Coesa 14; Los Potreros vs. Málaga 15:30; RHogar vs. Taller Tévez 17. Cancha 5: Fecha F.C. vs. Villa las Delicias 14; Napoli vs. Warriors 15:30 (Interzonal); Oglobo Megacotillón vs. La Alvarado Stone 17. Cancha: Ferretera Pecce vs. La Necochea 14; El Puente vs. Messina 15:30; Los Collados vs. Bayer Munich 17. Cancha 8: Atlas F.C. vs. Los Pibes 13:40; Tiendas Tukys vs. Los Pibes de la 11 15:10; Quilmes F.C. vs. Amigos de Maty F.C. 16:30; Sacachispas vs. La Vagancia 17:40. Cancha 9: La 11-14 vs. La Andes 14: y Niupi vs. Mallorca 15:20.l