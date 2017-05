Simusa y Panificadora Lola animarán el clásico del próximo domingo

26/05/2017 - El domingo, desde las 9.30, se pondrá en marcha una nueva fecha del Torneo Anual Ramón “Vaca” Santillán, de la Nueva Liga de Veteranos C55. El clásico de la jornada lo animarán Simusa y Panificadora Local, en cancha de París. El resto de la programación es la siguiente: En Asociación, Óptica Bella Vista vs. Tapicería Perú. En Lavalle y Lugones, Ateneo San Roque vs. Luz y Fuerza. En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Estilista Riki Gómez. En La Grande de El Vinalar, Trigoria vs. Estrella del Norte. En Villa Tranquila, Estudiantes vs. El Triángulo. En El Triángulo, Ima Construcciones vs. Gus-Mar. Libre, Taller Locura.