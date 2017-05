El Apertura continúa con una fecha que promete buen fútbol y muchas emociones

26/05/2017 - La Súperliga Bandeña continuará mañana con la undécima fecha del Torneo Apertura 2017. La jornada promete buen fútbol y muchas emociones, ya que los equipos necesitan los puntos para fortalecer sus chances de acceder a las instancias decisivas del campeonato. De la programación se destaca el partido que protagonizarán Atlético FC y Solo Moto, en el Club San Fernando, desde las 17.20. Programa Cancha Calle 3: a las 15, Agr. Dist. Banda vs. La Higuera; 16.10, Calle 3 FC vs. La Guarida; 17.20, Juveniles FC vs. CA Barrio Avenida. Cancha Club San Fernando: a las 15, Villa Rosita vs. La Granja; 16.10, San Fernando FC vs. Club San Fernando; 17.20, Atlético FC vs. Solo Moto. Cancha Kiosco de Pringles: a las 15, Villa Yanuzzi vs. 9 de Julio; 16.10, Pollería Sur vs. LPDL3; 17.20, Defensores FC vs. La 23 FC. Cancha Club Social Avenida: a las 15, CS Avenida B vs. K. D. Pringles; 16.30, Sao Pablo vs. Dist. Banda. Cancha El Cruce: a las 15, El Cruce vs. Barrio Banfield. Cancha Sportivo 25: a las 17, Belgrano vs. F. Ovejero. Copa Miguel Gutiérrez Anoche, al cierre de esta edición, se estaba jugando la final de la Copa Miguel Edgardo Gutiérrez entre Kiosco de Pringles y Villa Yanuzzi, en cancha de Racing. Kiosco de Pringles eliminó en penales por 9 a 8 a Club San Fernando, en tanto que Villa Yanuzzi dejó en el camino a Solo Moto por 4 a 2, también mediante definición desde los doce pasos.