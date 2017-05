Mañana se disputarán las finales del Torneo Héctor “Ture” Santillán

26/05/2017 - La Asociación de Futbolistas Veteranos programó para mañana las finales del Torneo Apertura 2017, que lleva el nombre de Héctor “Ture” Santillán. En la cancha Nº 1 de la Asociación se jugará la final de la zona Campeonato, que tendrá como protagonistas a Almirante Brown y Loreto Unidos, desde las 16.30. Almirante Brown llegó a esta instancia, al derrotar a Puente Alsina por 5 a 0 en definición por penales, luego de empatar sin goles el período reglamentario. Loreto Unidos, en cambio, venció a Zanjón por 3 a 2. En la cancha Nº 2 se jugará la final de la zona Consuelo entre Amigos Mona Acuña y Rabenar. El primero dejó en el camino a Saravah, al que superó por 2 a 0, mientras que el segundo le ganó a Villa Hortencia por 5 a 0. Por su parte, en el Gremio Municipal, el local jugará la final de la zona Incentivo 1 frente a Hotel Savoy. Gremio Municipal eliminó a Expreso San Nicolás y Hotel Savoy derrotó a Sitravise/Ipvu, en ambos casos por 3 a 2. Los partidos del primer turno comenzarán a las 14.30 y los del segundo turno, a las 16.30. Programación En Asociación Nº 1: Puente Alsina vs. Zanjón y Almirante Brown vs. Loreto Unidos (final Campeonato). En Asociación Nº 2: San Roque vs. HC Lubricantes y Amigos Mona Acuña vs. Rabenar (final Consuelo). En Club Banco Provincia: Súper Colón vs. Banco Provincia B y Expreso San Nicolás vs. Sitravise/Ipvu. En Gremio Municipal: Gremio Municipal vs. Hotel Savoy (final Incentivo 1). En San Isidro: San Carlos vs. Mis Nietitos y Campeones del 28 vs. Técnicos (final Incentivo 2).