El Club Deportivo Coinor será sede mañana de una nueva jornada del certamen

Hoy 22:38 - CHOYA, Choya ( C) Una nueva fecha se disputará mañana en el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad”. El horario previsto será a las 12.30. Este campeonato recibe el nombre de Miguel “Quetupi” Patire y es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. El programa de partidos tiene el siguiente detalle: Icaño vs Veteranos, Los Canarios vs Panificadora La Suecia, Deportivo Choya vs Tornería Pineda, M y M Deportes vs La Casa del Plomero, Maxi Kiosco Nacho vs Quirós, Estancia El Duende vs La Mexicana, Mercadito Fernando vs Carnicería Tres Hermanos y Los Amigos vs Panificadora La Deseada. Cabe destacar que en la Zona A es líder La Casa del Plomero con 24 unidades y en la B tiene como único puntero a Mercadito Fernando con 29 puntos. Semifinales Mañana será el turno de semifinales en Frías, del certamen que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. En el estadio del Tiro Federal de Frías y desde las 15 se disputarán las semifinales del certamen Blanca Ramos de Sánchez. La citada competencia tiene como ente responsable a la Asociación del Fútbol Amateur Friense. En esta instancia se medirán Los Verdes ante El Vasco Carnes y en el restante encuentro se producirá el enfrentamiento de Los Tornillos ante Los Leones. Estos equipos dejaron en el camino a Mercadito del Valle, Profesor Véliz, Autoservicio La More y Barrio Oeste. Promesa de buen fútbol.