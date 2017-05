La última fecha del certamen Municipalidad de Frías atrapa a la región

26/05/2017 - CHOYA, Choya ( C ) Mañana se pondrá en juego la última fecha de la fase regular del certamen Municipalidad de Frías. Esto es coordinado por la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”. Una gran expectativa se generó en torno a esta jornada que tendrá muchas definiciones. De acuerdo con lo informado por los organizadores, el estadio que albergará las emociones será el Parque Municipal. Los juegos darán inicio a las 15. El fixture será el que se detalla a continuación: Comercio vs Polideportivo, Aoma vs Social, Bio vs Profesores, Tránsito vs Decanos, Obras vs Loma Negra y Policía vs Salud.