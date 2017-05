Noveno acto del apertura Cecilio "Gandulla" Díaz

Hoy 22:41 - Este domingo, desde las 9.30, se jugará la novena fecha del Torneo Apertura “Cecilio Gandulla Díaz”, que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero. El programa es el siguiente: En Parque Municipal de La Banda, Eroplast vs. Gremio Municipal. En Cassaffousth, Casa Olga vs. Abogados. En Mistol, Remisses Mar del Plata vs. Óptica Molinari. En San Isidro, El Tony vs. Independencia. En Sindicato de Obras Sanitarias, Bobinados Piri vs. Opinión Deportiva. Libre: Cuifase.