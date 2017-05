Mañana se conocerán los finalistas del Torneo Apertura

26/05/2017 - Mañana y en diferentes locaciones, se pondrán en juego los partidos semifinales para todas la categorías del Torneo Apertura que organiza la liga Federal con el siguiente orden. En cancha de Comunicaciones: El Deport vs. C. A San Ramón (40) y Alberdi vs. Dr Beltrán (50). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Argentinos Jrs (1º) y Gremio Judicial vs. Campeones del 28 (45). En Gendarmería: La Juntada vs. El Argentino (40) y Güemes Sport vs. Macroffice (1ª). En Filial 23: El Triángulo vs. Pilchería Leo (40) y 7 De Marzo vs. Escuela 102 (45). En Los Romanos: Rabenar Forres vs. Balneario Fc (45) y Dr Beltrán vs. San Fernando (45). En Luz y Fuerza: Deportivo Rec vs. Jorge Newbery y Estudio Jurídico vs. Pritty Fc (1º). En Nueva Unión: Coca Cola Fc vs. Corralón Anicar (1º) y Amigos Textiles vs. Insumatik (1). En el Cilindro de Cortéz: Ipvu vs. Potrero FC (45) y La Católica vs. Isa Instalaciones (45). En Iosep: Kiosco Julián vs. Despensa Carolina (1º) y Iosep vs. Veteranos Malvinas (50). En Camioneros 1: Red Star vs. Kember San Martín (50) y Despensa Del Valle vs. Profesores Piratas (50). En Camioneros 2: Tigres Del Tradición vs. Profe Pibes (20) y La Saavedra vs. Salamanca (45). En el Tata: Cam Lenon vs. Puente Alsina (45) y Grasería Fernández vs. Copa Aeropuerto (50). En Milán Zanjón: Gremio Fc vs. Ex Combatientes Jrs (20) y Benjamín Bravo Fc vs. Ex Combatientes (50). En Rivadavia: Expreso San Nicolás vs. Carcavelos Bar (45) e Hidráulica Aje vs. Beula Constr. (40). En Mamita: Pje San Esteban vs. El Fortín (40) y Profesores Ed Física vs. San Antonio (20). En Hnos. Sayago: Mg Diseños vs. La Güemes (1ª) y Excursionistas vs. Ferretería El Profesional. En Independiente de Cardozo: San José vs. 5to Alte Brown (20) y Los Magníficos vs. Roque y Amigos (45). En Independiente de Cardozo: Los Murciélagos vs. Iosep (1ª) y Los Amigos vs. La 22 (1º). En Los Pichones: Pukará vs. Moto Juan (1ª) y Rivadavia Fc vs. San Cristóbal (1º). En La Morocha: Templo Fc vs. Tapiales Las Gemelas (1ª) y La Estafeta vs. Marmolería Pereyra (40). En La Porteña: Atese y Loreto vs. Pepsi Fc (40) y Kovak Autom vs.Villa Negrita (45). l