Camilo Mayada dijo que no salieron las cosas

26/05/2017 -

Fue un día especial para Camilo Mayada. El uruguayo fue muy aplaudido cuando se dio a conocer la formación y la gente lo reconoció en sus ya clásicas corridas de un área a la otra.

Claro que, pese a eso, el charrúa no se fue contento: "Trato siempre de dar lo mejor en la posición que sea. Me pone contento estar en el equipo. Mi cabeza no me permite regular. Hoy (por anoche), no salieron las cosas en lo grupal". "Tuvimos todo para empezar con el pie derecho el partido con el penal. No se dio y bueno, ellos concretaron sus chances y se nos hizo cuesta arriba. Fue un inicio bastante cuesta abajo (en el complemento), fueron dos golpes duros. Tratamos con más impulso que juego llegar al arco rival, no tuvimos demasiadas chances claras. Da bronca perder el partido que sea, pero hay que levantar la cabeza y pensar en el torneo", indicó. Sobre el desenlace del certamen, Mayada remarcó que tanto las piernas como la cabeza deberán estar frías para lograr el objetivo.