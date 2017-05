Gallardo: "Ahora no hay más margen de error"

Fotos ENFOQUE Marcelo Gallardo construyó una mística copera en los últimos años. Ahora se vienen los octavos de final

26/05/2017 -

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que "la Copa Libertadores entra ahora en posibilidades mínimas de error", aunque aclaró que le da "lo mismo" el rival que le toque a su equipo en octavos de final, "porque todos son igual de exigentes", tras finalizar anoche la fase de grupos con una derrota de local, 1 a 2, con Independiente Medellín.

"La Copa ahora entra en posibilidades de error mínimas, hay que afrontar los partidos y jugarlos de la mejor manera posible. Pero en octavos de final me da lo mismo enfrentar al rival que sea, porque serán casi todos igual de exigentes", explicó el entrenador.

Respecto de la derrota con Deportivo Independiente Medellín, que a River le costó el invicto y la chance de terminar primero en la tabla general de la fase de grupos, Gallardo dijo: "Era un partido medio raro, ya estábamos clasificados, era un día festivo (por el 116º aniversario del club). Había que sacarlo adelante, pero nos costó meternos".

"La bronca es haber perdido un partido que se nos podía haber presentado favorablemente con el penal (que erró Lucas Alario a los 3m del primer tiempo). Ahora ya está, hay que dar vuelta la página y ya mañana nos ponemos a preparar el partido del domingo, contra un gran equipo que viene muy bien", agregó.

River jugará el domingo ante Rosario Central por la 26ª fecha del torneo de fútbol argentino de Primera División, y según el "Muñeco" la pelea de su equipo y el líder, Boca Juniors, por la corona se resolverá en las próximas fechas.

"Los tres partidos que vienen son fundamentales para nuestras aspiraciones en el campeonato", enfatizó.

Finalmente, y a propósito del aniversario de River, Gallardo apuntó que "es un verdadero orgullo estar dentro de la maravillosa historia que tiene esta institución".

"No creo que para el domingo tenga alguna novedad. Tal vez para el miércoles sí veremos. Y después con respecto al 225 que venimos utilizando con los sub 20, veremos. Vamos a ver cómo termina el desenlace de la participación de la Selección Argentina en el Mundial para tener mayor precisión. Veremos. Vamos partido a partido. El partido más importante es el domingo. Después veremos. Y si no los tenemos, debemos afrontarlo con los que estén para jugar", culminó la conferencia el "Muñeco" en cuanto a los lesionados y la posibilidad de pedir el articulo 225 para poder utilizar al goleador Lucas Alario.