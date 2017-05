Cristina Fernández: "Si es necesario que sea candidata, lo seré"

Fotos APARICIÓN. La ex presidenta participó de una entrevista.

26/05/2017 -

"Si es necesario que yo sea candidata para sacar la mayor cantidad de votos, lo seré". Con esa frase Cristina Elisabet Kirchner lanzó su postulación a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Y precisó: "Nadie puede suponer sensatamente que estoy atrás de un cargo de senadora o diputada. Fui senadora, fui diputada, fui dos veces presidenta, pero hay responsabilidades históricas; yo creo que hay que construir una unidad porque esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero; siento la obligación de unir lo más que se pueda para ponerles límites al ajuste neoliberal".

"En principio voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer cualquier persona con responsabilidades. Yo me siento con la responsabilidad histórica de convocar al reagrupamiento del campo popular, nacional y democrático. De reagrupar fuerzas para que esto no se desmadre". Con esa frase Cristina Elisabet Kirchner contestó cuando el periodista Víctor Hugo Morales le consultó por su futuro político.

Abundaron críticas al gobierno de Macri en una entrevista con C5N.El duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en el tedeum del 25 de Mayo sirvió de introducción para ahondar en la situación económica y social. "Era hora que la Iglesia se expresara", dijo Y agregó: "Este 25 de Mayo me da tristeza. Me da desamparo. Me da soledad. Siento que parte del pueblo argentino, está desamparado. Esto que decía Poli, que la inequidad genera violencia, yo ya lo viví. Yo viví en una Argentina de proscripciones, de mucha violencia. Yo no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen trabajo ni oportunidades".