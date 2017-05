Las tendencias políticas en los sucesos de Mayo

26/05/2017 -

Ahora si podemos entrar al analisis de la votacion, siguiendo siempre a Corbellini, quien corrige algunos errores menores de autores que trataron esta votacion, entre ellos los numerosos cometidos por Paul Groussac. Los ¡§Partidos¡¨ en que se dividio la votacion (cada uno con una postura diferente frente a la Proposicion a considerar), fueron tres. El Partido ¡§del Virrey¡¨ (obtuvo 66 votos). El Partido ¡§moderado, o del Cabildo¡¨ (obtuvo tambien 66 votos). El Partido ¡§del Pueblo, o revolucionario¡¨ (obtuvo 92 votos). Como vemos, si bien triunfo el partido ¡§del Pueblo, o revolucionario, ninguno obtuvo mayoria absoluta, es decir mas de la mitad de los votos. Esto es fundamental para comprender la razon de la integracion, por el Cabildo, de la verdadera ¡§Primera Junta de Gobierno¡¨ (que no es la que se conoce por tal, y que ¡§goberno¡¨ desde las 15.00 del dia 23 (hora en que juro), hasta las 21.30 del mismo dia (hora en que renuncio). 1)- El partido ¡§del Virrey¡¨. Sus 66 integrantes, deseaban que el Virrey Cisneros continuara en sus funciones como tal. Empero, por la forma en que votaron, cabe distinguir tres grupos. a)- ¡§Intransigente¡¨: no admitia cambio alguno en la situacion (5 votos). b)-¡§Menos rigido¡¨: se oponian al cambio, pero, para el caso de derrota en la votacion, admitia una solucion subsidiaria: que al Virrey se le sumaran dos personas asociadas (Para el Obispo Lue, dos miembros de la Audiencia; para el Oidor Reyes, dos miembros del Cabildo): 47 votos. c)-¡§Aun menos rigido¡¨: admite que se asocien otras personas al Virrey Cisneros, pero ya no con caracter subsidiario: 14 votos. 2)- El partido ¡§Moderado¡¨ o ¡§del Cabildo¡¨. Propiciaban desplazar al Virrey del mando, y que este pasara al Cabildo (o al Cabildo con voto decisivo del Sindico), para que este designara la Junta provisoria. Sus tambien 66 integrantes admiten dos categorias. El grupo mayoritario (40), lo constituyen vecinos prestigiosos, de mediana edad o ancianos, que respetaban la libertad dentro del orden. Consideraban insoslayable la consulta a las provincias sobre la solucion definitiva a la dificil coyuntura politica. Eran partidarios de preservar a toda costa la paz interior y seguir ¡§el camino medio¡¨. Entre sus partidarios encontramos a: Juan Nepomuceno Sola y Santos Inchaurregui (quienes integrarian la Junta del dia 23); Antonio Jose de Escalada; Miguel de Azcuenaga (integrante de la ¡§Primera¡¨ Junta); el Brigadier Pascual Ruiz Huidobro (el grado mas alto entre los uniformados, quien habia disputado con el mismo Cisneros su designacion como Virrey). El grupo minoritario (26) estaba conformado por revolucionarios que, por tactica, se habian propuesto fomentar la division entre los votos ¡§espanoles¡¨. Sus nombres asi lo indican: Chiclana, Rodriguez Pena, Vieytes, Viamonte, Balcarce.. 3)- El partido ¡§del pueblo¡¨ o ¡§revolucionario¡¨. Fue el que obtuvo mayor cantidad de votos (92). Tambien en el se pueden diferenciar dos fracciones. a) ¡§Eleccion directa¡¨. Propone que el Pueblo elija la Junta provisoria que lo representara, en forma directa. Para ello debera convocarse con urgencia a otro Cabildo Abierto, en el cual se llevaria a cabo esa eleccion. Esta postura fue minoritaria dentro de esta categoria; liderada por Castelli, fue seguida por Segui, Argerich y otros pocos. b) ¡§Eleccion indirecta¡¨. Mayoritaria. Propicia que se confie al Cabildo la decision acerca del modo y la forma en que ha de practicarse la designacion de la Junta provisoria. O al Cabildo con el voto decisivo del Sindico Leyva. Como vemos, esta fraccion mayoritaria propone lo mismo que el partido ¡§del Cabildo¡¨, pero introduce una importante distincion el agregado de Saavedra a su voto: ¡§Que no quede duda de que es el Pueblo el que confiere la autoridad o mando¡¨. El aditamento sienta un importante principio (acorde con el principio de la retroversion de los derechos al pueblo al que nos hemos referido en las discusiones iniciales, de inspiracion suareciana y sostenido por Castelli). El voto de Saavedra (con su importante agregado), arrastro consigo numerosos votos, Tenemos entonces 66, 66 y 92. Suman 224. Votaron 225 vecinos, falta 1: el del inefable Presbitero y Doctor Don Pantaleon Rivarola (unico voto indefinido), quien sostuvo ¡§¡KQue respecto a no estar instruido en los datos suficientes para votar en materia tan ardua, obedece y obedecera, como siempre lo ha practicado, a quien represente la autoridad de Nuestro Legitimo Soberano el Senor Don Fernando Septimo¡¨. Voto asaz prudente, ¡§oficialista¡¨. Las profesiones en la votacion del Cabildo Abierto. Surge del detallado encasillamiento de Corbellini, como votaron los vecinos segun sus profesiones, cargos u ocupaciones. En algunas profesiones, hay manifiesta mayoria contra el Virrey e incluso a favor del partido revolucionario. Es el caso de los militares, de los abogados, de los clerigos, de los Alcaldes de barrio, y de los calificados como simple vecinos. En cambio, los comerciantes y los miembros de la Real Audiencia, estan mayoritariamente a favor del Virrey. Veamos los distintos grupos: Militares (56). Para el Virrey, 9. Para el Cabildo, 20. Para el Pueblo, 27. Marinos (4). Para el Virrey, 1. Para el Cabildo, 2. Para el Pueblo, 1. Clerigos (24). Para el Virrey, 7. Para el Cabildo, 6. Para el Pueblo, 10. Indefinido (Rivarola): 1. Abogados (20). Para el Virrey, 1. Para el Cabildo, 5. Para el Pueblo, 14. Comerciantes (46). Para el Virrey, 26. Para el Cabildo, 12. Para el Pueblo, 8. Escribanos (4). Para el Virrey, 1. Para el Cabildo, 1. Para el Pueblo, 2. Medicos (4). Para el Virrey, ninguno. Para el Cabildo, 2. Para el Pueblo, 2. Miembros de la Real Audiencia (6). Para el Virrey, 4. Para el Cabildo, 2. Para el Pueblo, ninguno. Miembros del Consulado (2). Para el Virrey, 1. Para el Cabildo, ninguno. Para el Pueblo, 1. Alcaldes de Barrio (13). Para el Virrey, 2. Para el Cabildo, 5. Para el Pueblo, 6. Registrados como Vecinos (18): Para el Virrey, 2. Para el Cabildo, 3. Pueblo, 13. Sin calificacion (15). Para el Virrey, 1. Para el Cabildo, 6. Para el Pueblo, 8. Dia 23 De acuerdo al mandato recibido, gobierna el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Dia 24 El Cabildo da a conocer los nombres que integran la Junta Provisoria de Gobierno (provisoria puesto que debia recabarse la opinion de las provincias que conformaban el vasto Virreinato del Rio de la Plata, de la que Buenos Aires -aunque capital- era solo una ciudad; el Cabildo de Buenos Aires era un ente meramente municipal). La preside Baltazar Hidalgo de Cisneros, si bien ya no como Virrey. Como Vocales: dos jefes destacados del partido revolucionario, Cornelio Saavedra y Juan Jose Castelli. Y dos distinguidos sostenedores del partido moderado o del Cabildo: Juan Nepomuceno Sola y Jose Santos Inchaurregui. El nombre del ex Virrey, cubriria asi el amplio Virreinato, dando legitimidad a un acto emanado de un simple municipio. En los cuatro vocales estaban representados los dos partidos (del Cabildo y revolucionario), ninguno de los cuales habia obtenido mayoria absoluta en la votacion del Cabildo Abierto del 22 de Mayo. En la designacion de Cisneros como presidente de la Junta, se creyo ver una traicion del Cabildo al mandato otorgado por el Cabildo Abierto. Si bien ya no lo hacia en su caracter de Virrey, como presidente conservaba el mando de las armas, lo que inquieto al pueblo de Buenos Aires; los vecinos temieron represalias por su deposicion. Sin embargo, el Cabildo habia tenido la precaucion, en el Reglamento que redacto para la Junta, de contemplar un posible veto de los vocales a las decisiones del presidente que no gozaran de su beneplacito. Pero los animos no estaban para atender a estos detalles, y esa misma parte se manifesto el descontento en el regimiento de Patricios. Lo cuenta un vecino anonimo en una carta: ¡§¡Kentrada la noche parece anduvieron muy alborotados los oficiales Patricios para deshacer la Junta y que nombrasen a Saavedra de Presidente¡¨. Algunos exaltados rompen un vidrio de la casa del Fiscal Villota. Otros arrancan los bandos fijados por el Cabildo en las paredes. A las 21.30, los integrantes de la efimera Junta, que habian jurado a las 15.00, presentan su renuncia. Dia 25 Amanecio con lluvia. El Cabido no acepta la renuncia de los miembros de la Junta (¡§no tienen facultades para ello¡¨); y aconseja que la misma ¡§haga uso de las armas para sujetar con ellas a esa parte descontenta¡¨. El malestar se generaliza: a los ¡§manolos¡¨ y ¡§chisperos¡¨ de French y Beruti que estan en la plaza, no se los convencera con el razonamiento de que el Cisneros no tiene nada que ver con el Cisneros que preside la Junta, porque ya no es Virrey. Lo unico que saben es que retiene el mando de la tropa; lo demas son argucias de leguleyos. Impacientes, golpean las puertas de la sala de sesiones del Cabildo: ¡§El pueblo quiere saber de lo que se trata¡¨. Logran que los capitulares atiendan a una delegacion. El Cabildo, en la primera de las tres actas que redacto ese historico dia, expresa que ¡§¡Kocurrio multitud de gentes a los corredores de las casas capitulares y algunos individuos en clase de Diputados, previo el competente permiso, se apersonaron en la Sala exponiendo que el Pueblo se hallaba disgustado y en conmocion, que de ninguna manera se conformaba con la eleccion de Presidente vocal de la Junta hecha en el Excmo. Sr. Don Baltazar Hidalgo de Cisneros y mucho menos que estuviera al mando de las armas¡K¡¨. Los capitulares quieren ganar tiempo y prometen reexaminar la situacion. Acto seguido convocan a los jefes militares para que estos les ratifiquen su lealtad. Los jefes acuden al llamado, pero aclaran que ¡§¡Kel disgusto era general en el Pueblo y en las Tropas¡K que no solo no podian sostener al gobierno establecido, sino que les era dificultoso sostenerse a si mismos¡¨. El acta capitular da cuenta de los acontecimientos que se suceden a continuacion: ¡§En este estado ocurrieron otras novedades: algunos individuos del Pueblo a nombre de este se apersonaron en la Sala, exponiendo que para su quietud y tranquilidad, y para evitar cualquier resultas en lo futuro, no tenia por bastante el que el Excmo. Sr. Presidente se separase del mando, sino que, habiendo formado idea de que el Excmo. Cabildo en la eleccion de la Junta se habia excedido de sus facultades y teniendo noticia de que todos los SS. Vocales habian hecho renuncia de sus respectivos cargos, HABIA EL PUEBLO REASUMIDO LA AUTORIDAD QUE DEPOSITO EN EL EXCMO. CABILDO, y no queria que existiese la Junta nombrada, sino que procediese a constituir otra eligiendo para Presidente vocal y Comandante general de Armas al Sr. Don Cornelio Saavedra, para vocales a los SS. Dr. Don Juan Jose Castelli, Licenciado Don Manuel Belgrano, Don Miguel de Azcuenaga, Dr. Don Manuel Alberti, Don Domingo Matheu y Don Juan Larrea, y para Secretarios a los Doctores Juan Jose de Passo y Mariano Moreno; con la precisa indispensable cualidad de que establecida la Junta deberia enviarse en el termino de quince dias una expedicion de 500 hombres para las Provincias interiores¡Ken la inteligencia de que esta era la voluntad decidida del Pueblo, y que con nada se conformaria que saliese de esta Propuesta; debiendose temer en caso contrario resultados muy fatales¡¨. A esto, respondio el Cabildo que el petitorio se presentase por escrito. Asi se hace y a las pocas horas se presenta el mismo, con 411 firmas (algunas ilegibles y 8 repetidas), e incluyendo la manifestacion de French y Beruti de que cada uno firmaba a nombre propio ¡§y de los 600¡¨. El autor material del petitorio fue un sobrino de Vieytes, el subteniente Jose Pombo de Otero, y el mismo se redacto en el cuartel de Patricios. Presentada la peticion por ¡§Los vecinos, Comandantes y oficiales de los Cuerpos voluntarios ¡Kque abajo firmamos por nosotros y a nombre del pueblo¡¨, al Cabildo, este no tiene mas remedio que aceptarla y ese mismo dia juraran ante el mismo los integrantes de la Junta Gubernativa o ¡§Primera Junta¡¨, como se la conoce. Juran ¡Vcomo lo habia hecho la anterior-, conservar integros estos Dominios al Senor Don Fernando Septimo y sus legitimos sucesores. Quien fue la gran figura de Mayo, Dn. Cornelio Saavedra, dira anos mas tarde en su ¡§Memoria¡¨: ¡§Por politica fue preciso cubrirla (a la Junta) con el manto del Senor Fernando VII, a cuyo nombre se establecio y bajo de el expedia sus providencias y mandatos¡¨. Sin derramamiento de sangre ni detenciones, el periodo hispanico en nuestra patria habia terminado, e iniciado el proceso que culminaria el 9 de julio de 1816 con la Declaracion de la Independencia, en el aspecto institucional. Y el 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, en lo que a las armas respecta.ƒÜ Las tendencias politicas en los sucesos de Mayo OPINION Por RAUL JORGE LIMA Historiador y escritor Segunda parte