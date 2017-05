Port Louis ganó el Clásico 25 de Mayo

Fotos VELOZ El trabajo que llevó adelante Dante Córdoba sobre Port Louis fue de menor a mayor para cantar victoria en lo que fue un carrerón.

26/05/2017 -

Port Louis, con la monta de Dante Córdoba, se adueñó del Clásico 25 de Mayo sobre 1700 metros ayer en el hipódromo 27 de Abril, en lo que fue la cita sobresaliente. Los escoltaron: Barrio De Luna, Bay Orp, El Amor Perdido y Old Jacket. La reunión fue todo un éxito en lo que fue la jornada patria.

Primera carrera, premio Manuel Alberti sobre 450 metros:1) Al Mutak; 2) Lo De Federico; 3) Minero del Sur; 4) More Energy; 5) Alas Criollas. Tiempo: 25’31. Borrado: Ziku.

Segunda, Clásico Día del Periodista de Turf sobre 380 Mts: 1) Sobre Clase; 2) Niki Lauda; 3) Vientito. Tercera, premio Juan José Paso sobre 400 Mts: 1) Any New; 2) Stormy Best; 3) Dancing or Queen;4) Carrick; 5) Hi Gone West.

Cuarta, premio Cornelio Saavedra sobre 500 M: 1) Real Musical; 2) Mali Prize; 3) Mi Negro Pain; 4) Fissil Fil; 5) Jugador Con Suerte; 6) Encadilado Zen; 7) Señor Duque; 8) Melody Paint. Borrados: Potra D’oro y Pacific City. Quinta, premio Gobernador Patria 2016 sobre 350 mts: 1) Wad Glory; 2) Floreño; 3) Ghitan; 4) Esperanza Shine; 5) Esperanza. Sexta, premio Cabildo Abierto, 1100 Mts: 1) Flower Tag; 2) Aanderole; 3) Ke keres; 4) Selena Rye; 5) Forty Green; 6) Vil Demonio; 7) Sweetbuddha; 8) Prima Porta. Séptima, premio Primera Junta sobre 1200 Mts: 1) Crítico Cap; 2) Ring Charly; 3) Heavy Sleeper; 4) Hi Track; 5) Juanete Sam; 6) Lucky Dabbler; 7) Indian Victory; 8) Candy Guz; 9) Venitian Island. Novena, premio Clásico Patrica sobre 1300 Mts: 1) Seriote Man; 2) Grumpy; 3) Ganador Náutico; 4) Pure Machaco; 5) Máster Race; 6) Livarseo. Décima, premio Juan Castelli sobre 300 Mts: 1) La Gringa; 2) Bochín; 3) Polines Cap; 4) Floribel. Undécima, premio French y Berutti, 330 Mts: 1) Satánico Runner; 2) Don José. Duodécima, Clásico Reg. De Patricios: 1) Malebo; 2) Suspiro.