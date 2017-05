Fotos GRATIFICANTE. Fernando Duró se mostró feliz por haber puesto la serie 2 a 0 y ahora quiere ganar en Córdoba.

26/05/2017 -

Fernando Duró tiene en claro cómo hay que jugar en playoffs. Y quedó reconfortado por la variedad de recursos con los que cuenta en su plantel y que le permitieron sacar adelante los dos primeros juegos de la serie ante Instituto de Córdoba.

Al término del segundo juego, el entrenador bonaerense destacó el trabajo de Olímpico en el segundo tiempo, luego de una primera etapa que lo dejó disconforme.

"Se dio un partido ofensivo, no queríamos fallar en ofensiva. No estábamos muy bien en defensa. Terminamos 3 abajo en el primer tiempo (41/44), que fue un regalo, un premio para nosotros, porque jugamos mal. Reaccionamos muy bien, hicimos un gran trabajo en defensa y en ataque en el segundo tiempo. Y aparecieron los jugadores que tenían que aparecer. Eso me da una alegría enorme por el grupo", opinó el entrenador en referencia a la actuación de Adrián Boccia, Maximiliano Stanic y Justin Williams, que levantaron el nivel en el último cuarto.

De cara al partido de mañana, expresó: "Los que están cerca nuestro, saben del esfuerzo que estamos haciendo. Lo bueno es que tenemos dos días para recuperar y el sábado tenemos otro partido durísimo. Esperamos hacerlo bien".

Maxi Stanic

Por su parte, el capitán Maximiliano Stanic manifestó su deseo de que la serie finalice mañana con una victoria de Olímpico en Córdoba.

"Ojalá que sean sólo tres y nos podamos llevar la serie. Mientras menos partidos sean, mejor es. Todos los que juguemos van a ser así, parejos, porque hay jugadores de mucho nivel en los dos equipos, que saben jugar este tipo de partidos en este tipo de instancias. Hay que estar preparados para la lucha, que es lo que va a ser allá", explicó el base armador.

El plantel de Olímpico partirá hoy a las 7 con destino a Córdoba, donde mañana se jugará el tercer partido de la serie ante Instituto.

La afición santiagueña tendrá la posibilidad de ver el partido por TV, ya que fue confirmado que será televisado en directo para todo el país por la señal de cable TyC Sports, que corresponde al canal 17 de TIC.

También fue designada la terna arbitral, que estará integrada por Diego Rougier, Mario Aluz y Oscar Brítez, en tanto que Luis Cornejo oficiará de comisionado técnico.