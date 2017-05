El Albo e Inde ajustan detalles para la final

Fotos ESPERADO. Matías Rojas trabaja para llegar en óptimas condiciones.

Central Argentino e Independiente de Fernández disputarán el próximo domingo, desde las 16, el primer partido de la llave final del Torneo Federal C en busca del ascenso directo al Federal B, y tanto el entrenador del "Albo", Jorge Valoy como el director técnico del "Aurinegro", Jorge "Cholo" Woitquivich comienzan a delinear sus equipos con la misión de sacar un buen resultado que les permita definir la serie con cierta tranquilidad. Por el lado del equipo bandeño, en la tarde de ayer trabajaron de manera diferenciada el volante Matias Rojas y el marcador Mariano Vergara quienes se recuperan de dolencias. El DT pretende contar con la presencia de Rojas en la mitad de cancha y por su evolución todo hace indicar que estará desde el arranque mientras que "Chata" ocuparía un lugar entre los suplentes.

En cambio, Nahuel Ibáñez retornará al equipo titular luego de dejar atrás una lesión en su rodilla derecha. De todas formas, el "Chavo" definirá hoy el equipo titular. Por el lado de Independiente, el "Cholo" no podrá contar con los mediocampistas Nicolás Juárez ni con Álvaro Orellana porque ambos fueron expulsados en el duelo ante Estudiantes. En ese caso, el DT optaría por los ingresos de Ricardo Almazán y Mariano Pavón, respectivamente. En cambio Hernán Rojas arrastra una molestias y su presencia está en duda. En caso de no recuperarse a tiempo, su lugar sería ocupado por Marcos Carol. El plantel trabajará hoy y allí se definiría al once ideal.