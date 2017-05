Equipo ideal para recibir al puntero

Fotos INTENSIDAD. Durante el ensayo de fútbol de ayer, Leonardo Sequeira fue uno de los más participativos. El delantero santiagueño es veloz y habilidoso.

-

El del domingo no será un partido nada fácil para Central Córdoba, ya que enfrente tendrá nada menos que a Argentinos Juniors, el sólido y cómodo líder de la B Nacional.

Por eso, para bajar al "Bichito" de La Paternal en el Alfredo Terrera (se jugará desde las 15.05, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación en directo de TyC Sports), el Ferro necesita hacer un gran esfuerzo.

Pero la buena noticia para el entrenador Gustavo Coleoni es que volverá a disponer prácticamente en la totalidad de "su equipo ideal".

Es que el "Sapito" contará con tres importantes regresos como los del arquero Lucas Calviño, que ya dejó atrás un desgarro, el defensor Diego López, que cumplió una fecha de suspensión, y el extremo Arnaldo González, que terminó de purgar un extenso castigo de cuatro encuentros, impuesto por el Tribunal de Disciplina de la AFA.

En este equipo ideal que pretende poner en cancha Coleoni para frenar al conjunto que dirige Gabriel Heinze se podría decir que solamente faltará Osvaldo Miranda, que no estará ni en el banco ya que fue descartado por una molestia en su rodilla.

Pero en el lugar de Miranda ingresará Matías Zbrun, un jugador que le ha rendido y mucho al entrenador, al punto tal que ingresó por primera vez al equipo titular también ante una molestia de Miranda, y mantuvo su lugar por varias fechas debido a su buen rendimiento.

Es decir que, en el equipo ideal del entrenador cordobés, podría encajar perfectamente Zbrun como Miranda.

Cuatro cambios

Según lo dispuesto en el ensayo formal de fútbol realizado ayer en el predio del Iosep, en El Zanjón, serán cuatro los cambios que introducirá el DT con respecto al equipo que igualó sin goles ante Nueva Chicago, en Mataderos. Los mencionados ingresos de Calviño, López y González serán por Pablo Heredia, Marcos Sánchez e israel Coll, respectivamente. Estos tres cambios se suman al mencionado de Zbrun por Miranda.

En definitiva, el Ferro formará el domingo con Calviño; López, Gabriel Fernández y Adrián Argachá; Hernán Lamberti; Leonardo Sequeira, Martín Zapata, Leandro Becerra y González; Zbrun.

Ese es el once ideal que el domingo buscará, no solamente bajar al puntero si no que, lo que es más importante, sumar tres valiosos puntos en su lucha por la permanencia.

La práctica de ayer también estuvo marcada por el infortunio ya que se produjo un accidente con Hernán Lamberti, quien sufrió un corte en la zona de su tobillo derecho, producto de un involuntario golpe de su compañero Juan Aguirre, que le cometió una infracción. Se le hicieron diez puntos de sutura, pero el cuerpo técnico confía en que igual podrá jugar.