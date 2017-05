Fotos El día que dirigió desde arriba de un árbol gigante

Mientras espera que la AFA decida su futuro con el Sevilla, en nuestro país surgen anécdotas del entrenador Jorge Sampaoli como aquella vez que dirigió desde arriba de un árbol en Santa Fe. El hecho ocurrió después que Sampaoli fuera expulsado de un partido en el que jugaba su equipo favorito: Alumni. Por esta razón no pudo entrar a la cancha la semana siguiente en la primera final con 9 de Julio de Arequito por lo que no tuvo mejor idea que subirse a un árbol cercano a la tapia para dirigir a su equipo. "Me llamó la atención ver a un técnico gritando como un loco arriba de un árbol. Saqué la foto y el editor de fotografía del diario La Capital de Rosario la eligió", recordó Sergio Toriggino, el autor de la curiosa e histórica imagen.