Desfiguraron a un jubilado en un salvaje robo en Lomas de Zamora

26/05/2017 -

Ella tiene 70 y él 80, son un matrimonio de jubilados con tres hijos de Lomas de Zamora a los que dos delincuentes los "molieron" a palos.

La imagen de los ancianos es desgarradora y tremenda la violencia con la que fueron atacados: fueron cuatro horas de terror las que vivió esta pareja a la que despertaron a los golpes, les robaron y hasta les comieron y tomaron todo lo que tenían en su vivienda.

Todo comenzó en Parral 2030, entre Fournier y San Vicente, en Villa Rita cuando dos hombres ingresaron a la vivienda de esta pareja de jubilados.

El anciano fue atacado con una navaja, pateado y sufrió la fisura de una costilla, la fractura de un pómulo y del maxilar, y cortes múltiples, sobre todo en la cara, llena de moretones; según contó la familia.

Su esposa, Lila Arias de Díaz, también fue muy maltratada por los ladrones que ingresaron a la vivienda por los fondos, tras forzar una reja y que, luego de revolverles toda la casa, se llevaron electrodomésticos, joyas y dinero.

"Me pedían plata, plata... Y yo le respondía que no tenía y me decían te voy a matar, te voy a matar, dame la plata", contó Lila.