Fotos MOVILIZACIÓN. A mediados de mayo, los padres (centro) de Daiana marcharon por las calles tucumanas.

26/05/2017 -

Nada se sabe de Daiana Garnica, la chica de 17 años que desapareció el 6 de mayo pasado tras salir de su casa de la localidad tucumana de Alderetes y sus padres ya no saben cómo vivir con la angustia de no saber dónde está su hija.

Si bien por el caso hay 13 detenido, entre ellos el hombre que ese día la invitó a acompañarlo a comprar un acondicionador de aire, Ramón Garnica no halla consuelo y, es tal su tormento, que tomó una decisión desesperada: "Quiero negociar con Darío Suárez; que me diga dónde está mi hija a cambio de su libertad". El 6 de mayo pasado, Daiana salió de su casa tras recibir un mensaje de texto de Suárez donde le pedía que lo acompañara a buscar un regalo para su madre. "No le cuentes a nadie", terminaba. Él admitió haber mandado ese mensaje, pero aseguró que nunca se encontraron.

Se hicieron rastrillajes para dar con la chica y hasta llevaron a Tucumán al grupo de perros rastreadores de los bomberos de Punta Alta que dieron con el cuerpo de Araceli Fulles en San Martín. Ellos fueron los que marcaran un recorrido que sería el que hizo la adolescente el día de su desaparición y que finalizó en la vivienda de Suárez.

El hombre fue hasta los tribunales tucumanos para hacerle la propuesta al fiscal Claudio Bonari y obviamente obtuvo una respuesta negativa.

"Hay que respetar los pasos a seguir", reveló Garnica según publicó Contextotucuman.com y detalló que el funcionario les contó cómo buscan a su hija. Pero nada consuela a este padre: "Lógicamente estamos desesperados y queremos la respuesta ya".

Ramón Garnica en todo este tiempo ha esperado a que alguno de los detenidos o el mismísimo Suárez se quiebre.