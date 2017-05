En Loreto se lanzó el programa municipal "Acompáñame a crecer"

Fotos ANUNCIO. El intendente de Loreto, Dr. José Luis Artaza, destacó que el programa beneficiará a decenas de niños de la ciudad.

26/05/2017 -

LORETO, Loreto (C) El programa municipal "Acompáñame a crecer" fue lanzado por el intendente de Loreto, Dr. José Luis Artaza. El objetivo es brindar apoyo pedagógico a los niños que concurren a los comedores municipales.

El equipo está integrado por maestros, enfermeros y peluqueros, quienes trabajarán con el fin de brindar un amplio servicio a los niños de sectores que serán impactados por el programa, que es coordinado por Dirección de Acción Social Municipal.

"Hoy en día la economía es una cuestión difícil y cada vez que se abre un comedor no es adelantar, al contrario es aceptar que hay dificultades económicas en nuestro país que obligan a tomar este camino, pero hoy como municipio nos planteamos que debemos ayudar a los que menos tienen y más necesitan no sólo en alimentación, sino también hacer lo posible para que los derechos de los niños no sean vulnerados", sostuvo Artaza.

En la segunda fase del programa se incorporarán profesores de Educación Física y odontólogos que tendrán a su cargo las campañas para mejorar la salud bucal de los infantes.