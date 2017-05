Señalan que no les garantizan la provisión de gas en boca de pozo

Fotos EFECTO. La compra de GNC en boca de pozo abarataría el precio.

26/05/2017 -

El presidente de la Cámara de Combustibles que reúne a los expendedores locales, Pedro Yorbandi, señaló que la demanda de combustibles líquidos "está en una meseta, hay estabilidad en las ventas desde marzo hacia adelante", a la par que indicó que la posibilidad de una compra directa del GNC a los productores de gas en boca de pozo "es un problema", que por ahora no tiene solución.

"En los combustibles líquidos hay una situación de amesetamiento, una estabilidad en ventas desde marzo en adelante. No hubo más caída de la que veníamos teniendo desde 2016. Ha dejado de caer, pero tampoco hay mayores ventas, lo cual es importante", agregó.

El dirigente sostuvo además que "ese amesetamiento se corresponde con una caída del 10 a 12% en forma global. Pero lo importante es que se mantiene ahí, ha dejado de profundizarse esa baja".

En cuanto al GNC, indicó que el desdoblamiento en la factura de gas con la posibilidad de pagar en forma directa a los productores de gas en boca de pozo y que redundaría en un menor precio "no es factible, porque las comercializadoras de gas en boca de pozo no garantizan el abastecimiento y sin esa garantía -que sí tenemos si compramos a la distribuidora-, estamos entrampados porque en cualquier momento nos pueden cortar el fluido". Por ello, señaló que "esta posibilidad no nos sirve si no nos garantizan la provisión de GNC".