Cubero: "Futbolista. Inquieto. Soltero y feliz"

26/05/2017 -

Tras la mediática separación con Nicole Neumann, con quien compartió once años en pareja y tuvo tres hijas, Fabián Cubero dejó en claro, en varias entrevistas televisivas, que intentó recomponer su relación con la modelo de todas las maneras posibles, y que finalmente se había dado por vencido.

Ya asumido el quiebre, el futbolista editó su perfil de Instagram, con una contundente aclaración. "Esta es mi cuenta oficial. Futbolista. Inquieto. Soltero y feliz (sic) de tres bellezas #Familia #Fútbol #MisGrandesPasiones", escribió el defensor de Vélez en la biografía en su cuenta de Instagram. Llamó poderosamente la atención que cambió el Casado y no por el Separado, sino directamente Soltero. Hace unos días también se filtraron fotos de "Poroto" en las que ya no estaba utilizando la alianza de casamiento. Por lo pronto, los dos protagonistas de esta historia siguen sin revelar los verdaderos motivos que hicieron que se acabara la relación de once años.