Fede Bal y Laurita, ¿caminando de la mano?

26/05/2017 -

Tras la sorpresiva separación por una tercera en discordia, a Fede Bal y Laurita Fernández, se los pescó in fraganti caminando de la mano por San Martín y Cucha Cucha en Caballito (Buenos Aires). Laurita reiteró vía mensajes de Whatsapp a Ángel De Brito que continuaban distanciados. "No estábamos de la mano y estábamos caminando por Caballito por que fuimos a acro para probar trucos para el programa". Fede, dijo: "A mí me vuelve loco ella, es mi novia, la mujer que elijo y amor. Estoy realmente enamorado’.