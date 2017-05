La polémica foto de China Suárez en Instagram

Fotos FOTO TOMADA DE TN.COM.AR

Hoy 14:49 -

China Suárez compartió una foto en Instagram que ha desatado la polémica entre sus seguidores. Muchos de los usuarios comentaron advirtieron sobre su delgadez.

"Chillin #lasfotosderufi" fue lo que escribió junto a la imagen, donde se la ve recostada en una cama vistiendo una camisa y un short muy corto.

"Me da tanta impresión esas piernas parece que se van a quebrar. Come un poco nena. Sos hermosa. Un par de Kilos subí", fue uno de los mensajes que recibió en su publicación. La cantidad de comentarios que recibió la publicación que también la advirtieron en inglés: "Too Skinny" (Demasiado Flaca)

China Suárez compartió una foto en Instagram que ha desatado la polémica entre sus seguidores. Muchos de los usuarios comentaron advirtieron sobre su delgadez.



"Chillin #lasfotosderufi" fue lo que escribió junto a la imagen, donde se la ve recostada en una cama vistiendo una camisa y un short muy corto.



"Me da tanta impresión esas piernas parece que se van a quebrar. Come un poco nena. Sos hermosa. Un par de Kilos subí", fue uno de los mensajes que recibió en su publicación. La cantidad de comentarios que recibió la publicación que también la advirtieron en inglés: "Too Skinny" (Demasiado Flaca).