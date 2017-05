Una madre abofeteó a su hijo por perder la pelea

Hoy 16:15 -

El ruso Vicktor Kichigin, de 22 años, sufrió uno de los nocauts más sangrientos de los últimos tiempos. Pero además, tuvo que padecer el enojo de su madre, que al terminar la pelea, subió a la jaula, lo abofeteó y lo obligó a levantarse.

El insólito episodio se produjo durante el Fights Nights Global 67 de Yataterinburg en Rusia, cuando los pesos pluma Victor Kichigin y Ruslan Yamanbaev se enfrentaron. Durante el segundo asalto, Vicktor fue salvajemente golpeado por Ruslan, mientras que, su madre le daba indicaciones, ya que es su entrenadora, Kichigin no pudo salir de la cadena de golpes que lo llevaron al nocaut.

Después que el juez dió por finalizado el combate, Anna saltó al octágono y en medio de gritos y golpes, le limpiaba la sangre de su rostro. Posteriormente, el joven abandonó el ring sin esperar la decisión del juez.

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8