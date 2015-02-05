CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Mayo de 2017
A LAS 00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP
Por El Liberal
Hoy 21:57 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. GOLPE DE SUERTE
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
19.00 CINE. MÁXIMA VELOCIDAD
21.00 FÚTBOL AFA. RACING
CLUB - SAN LORENZO
23.15 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.30 CASO CERRADO, SIN
CENSURA
00.45 COMEDY CENTRAL
STAND UP
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CAMPEONATO DE PRIMERA
DIVISIÓN
18.15 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 TORNEO DE LA
INDEPENDENCIA
EL TRECE
11.30 DIVINA
13.00 CUESTIÓN DE PESO
15.00 CINE TRECE
19.15 HURACÁN VS. BOCA
21.30 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL
17.45 CAPITAN DARK
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITI
07.57 ESPEJITO, ESPEJITO
10.04 REGRESO DEL TODOPODEROSO
12.00 ARMAGEDDON
15.05 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN
DEL PERLA NEGRA
17.55 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
20.13 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE
VENGANZA
22.00 ARMAGEDDON
TCM
06.18 LA NIÑERA
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 LA LLAMADA FATAL
09.30 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE
TOUR
10.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
10.55 LA NIÑERA
11.21 ALF
11.47 ALF
12.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.03 SINTONÍA DE AMOR
15.03 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES
16.33 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL
19.05 SOLDADO UNIVERSAL
23.15 EL JUEZ
TNT
06.00 LA CRUDA VERDAD
07.49 SUEÑOS DE AMOR
09.47 VALIENTE
11.27 HERBIE. A TODA MARCHA
13.27 METEORO
16.00 GOLPE Y FUGA
17.53 RÁPIDOS Y FURIOSOS
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 LA ESTAFA MAESTRA
00.01 INFIERNO AL VOLANTE
01.59 GOLPE Y FUGA
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER
08.00 GRIMM, EL DIABLO DE LA BOTELLA
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
DEPREDADOR EN LÍNEA
11.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE
THIRTEEN
12.00 HOUSE M.D., ALEGRIA
13.00 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ
14.00 SHADES OF BLUE, DULCE CAROLINE
15.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
ESCAPE
16.00 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA
17.30 LA GRANJA
19.20 MADAGASCAR
21.00 LOS PITUFOS
23.05 SHREK 2
STUDIO UNIVERSAL
09.00 CUÍDAME
10.55 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
12.40 PEQUEÑOS GUERREROS
15.00 GUERRA MUNDIAL Z
17.25 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
20.00 ESPERANZA DE VIDA
21.55 TRABAJO MORTAL
23.30 MUERTE EN TOMBSTONE
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+SÁBADO 27, A LAS 22.30,
DANIELA ANRÍQUEZ Y
EILEEN ALLUB, CON MÚSICA
LATINOAMERICANA Y
COMPOSICIONES PROPIAS.
+SÁBADO 27, A LAS 00.30, SE
PRESENTARÁ DARÍO CUELLO
CON UN TRIBUTO A CACHO
CASTAÑA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 27, A PARTIR DE LAS
23, ACTUARÁN LOS CHANGOS
SANTIAGUEÑOS, MARTÍN JUÁREZ
Y LOS INFANTES.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+A LAS 13, KARIME NASSIF
OFRECERÁ UN SHOW DE MÚSICA
TROPICAL EN EL CICLO DE
COMIDAS REGIONALES “LOCRO Y
TAMALES”.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 2 DE JUNIO,
CLAUDIO ACOSTA PRESENTA
“LUNA DE OTOÑO”.
INVITADOS ESPECIALES:
LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS Y DARÍO TÉVEZ.
BAY SAI
(AUTOPISTA SANTIAGO-LA
BANDA)
+SÁBADO 3, FIESTA RETRO EN
UN AMBIENTE RENOVADO. DJ
COLO.
CINES
SUNSTAR
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP) 27/05 -28/05-14:20
(cast)16:20 (Cast)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP) 25/05 AL 31/05-18:20 (cast)
20:20 (Cast)
REY ARTURO LA LEYENDA
DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
27/05- 22:15 (Subt) 00:50 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
5 LA VENGANZA DE
SALAZAR (3D): SUSPENSO
(+16 años) 27/05 -14:00 (Cast)16:40
(Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
00:45 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP) 27/05 - 28/05-
14:00 (Cast) 16:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
5 LA VENGANZA DE
SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
27/05-18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
22:35 (Subt) 01:10 (Subt)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
27/05 - 28/05-14:00 (Cast) 16:45
(Cast) 19:30 (Subt)
HUYE (2D): TERROR (+16 años)
27/05 -22:20 ((Subt) 00:40 (Subt)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
27/05 -28/05- 14:20 (Cast) 17:00
(Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+16 años)
27/05-19:45 (Cast) 22:30 (Subt)
01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS
LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00
ALIEN COVENANT 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50