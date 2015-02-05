CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Mayo de 2017

A LAS 00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP

Hoy 21:57 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. GOLPE DE SUERTE

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

19.00 CINE. MÁXIMA VELOCIDAD

21.00 FÚTBOL AFA. RACING

CLUB - SAN LORENZO

23.15 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.30 CASO CERRADO, SIN

CENSURA

00.45 COMEDY CENTRAL

STAND UP

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CAMPEONATO DE PRIMERA

DIVISIÓN

18.15 IMPLACABLES

20.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA


EL TRECE

11.30 DIVINA

13.00 CUESTIÓN DE PESO

15.00 CINE TRECE

19.15 HURACÁN VS. BOCA

21.30 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL

17.45 CAPITAN DARK

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY


PELÍCULAS

CINEMAX

07.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITI

07.57 ESPEJITO, ESPEJITO

10.04 REGRESO DEL TODOPODEROSO

12.00 ARMAGEDDON

15.05 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN

DEL PERLA NEGRA

17.55 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

20.13 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE

VENGANZA

22.00 ARMAGEDDON

TCM

06.18 LA NIÑERA

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 LA LLAMADA FATAL

09.30 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE

TOUR

10.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

10.55 LA NIÑERA

11.21 ALF

11.47 ALF

12.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.03 SINTONÍA DE AMOR

15.03 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

16.33 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL

19.05 SOLDADO UNIVERSAL

23.15 EL JUEZ

TNT

06.00 LA CRUDA VERDAD

07.49 SUEÑOS DE AMOR

09.47 VALIENTE

11.27 HERBIE. A TODA MARCHA

13.27 METEORO

16.00 GOLPE Y FUGA

17.53 RÁPIDOS Y FURIOSOS

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 LA ESTAFA MAESTRA

00.01 INFIERNO AL VOLANTE

01.59 GOLPE Y FUGA

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER

08.00 GRIMM, EL DIABLO DE LA BOTELLA

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

DEPREDADOR EN LÍNEA

11.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE

THIRTEEN

12.00 HOUSE M.D., ALEGRIA

13.00 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ

14.00 SHADES OF BLUE, DULCE CAROLINE

15.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

ESCAPE

16.00 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA

17.30 LA GRANJA

19.20 MADAGASCAR

21.00 LOS PITUFOS

23.05 SHREK 2

STUDIO UNIVERSAL

09.00 CUÍDAME

10.55 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA

12.40 PEQUEÑOS GUERREROS

15.00 GUERRA MUNDIAL Z

17.25 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

20.00 ESPERANZA DE VIDA

21.55 TRABAJO MORTAL

23.30 MUERTE EN TOMBSTONE


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+SÁBADO 27, A LAS 22.30,

DANIELA ANRÍQUEZ Y

EILEEN ALLUB, CON MÚSICA

LATINOAMERICANA Y

COMPOSICIONES PROPIAS.

+SÁBADO 27, A LAS 00.30, SE

PRESENTARÁ DARÍO CUELLO

CON UN TRIBUTO A CACHO

CASTAÑA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 27, A PARTIR DE LAS

23, ACTUARÁN LOS CHANGOS

SANTIAGUEÑOS, MARTÍN JUÁREZ

Y LOS INFANTES.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+A LAS 13, KARIME NASSIF

OFRECERÁ UN SHOW DE MÚSICA

TROPICAL EN EL CICLO DE

COMIDAS REGIONALES “LOCRO Y

TAMALES”.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 2 DE JUNIO,

CLAUDIO ACOSTA PRESENTA

“LUNA DE OTOÑO”.

INVITADOS ESPECIALES:

LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS Y DARÍO TÉVEZ.

BAY SAI

(AUTOPISTA SANTIAGO-LA

BANDA)

+SÁBADO 3, FIESTA RETRO EN

UN AMBIENTE RENOVADO. DJ

COLO.


CINES

SUNSTAR

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP) 27/05 -28/05-14:20

(cast)16:20 (Cast)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP) 25/05 AL 31/05-18:20 (cast)

20:20 (Cast)

REY ARTURO LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

27/05- 22:15 (Subt) 00:50 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE

5 LA VENGANZA DE

SALAZAR (3D): SUSPENSO

(+16 años) 27/05 -14:00 (Cast)16:40

(Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

00:45 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP) 27/05 - 28/05-

14:00 (Cast) 16:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE

5 LA VENGANZA DE

SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

27/05-18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

22:35 (Subt) 01:10 (Subt)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

27/05 - 28/05-14:00 (Cast) 16:45

(Cast) 19:30 (Subt)

HUYE (2D): TERROR (+16 años)

27/05 -22:20 ((Subt) 00:40 (Subt)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

27/05 -28/05- 14:20 (Cast) 17:00

(Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+16 años)

27/05-19:45 (Cast) 22:30 (Subt)

01:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS

LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00

ALIEN COVENANT 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

 
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