FÚNEBRES | 27 de Mayo de 2017

27/05/2017 -

Fallecimientos

27/5/17

- Ramón Alfredo Paz (Chañar Pozo)

- María Cristina Sánchez Dittborn de Lamas (Sgo. de Chile)

- Blanca María del Valle Olmos (Frías)

- Carlos Antonio Varela

- Miguel Ángel Brito (La Banda)

- Mario René Monserrat (La Banda)

- María Elmina Ardiles (Forres)

- Mariano González González (La Banda)

- Antonio Carlos Varela

Sepelios Participaciones

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Amado y Juan C. Llarrull y sus respectivas familias despiden con profundo dolor a su inolvidable amigo Pichulo y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

CASTELLANOS, JUANA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel Bs.As. el 11/5/17|. El Sindicato Santiagueño de Docentes (SISADOC) participa el fallecimiento de la Sra. madre política de la profesora Noelia Báez de Soria, integrante de la comisión directiva y abuela de Aimé Soria y Leticia Soria, delegadas del SISADOC y acompañan a toda la familia Soria Báez en este doloroso camino que hoy les toca transitar. Que brille para Juana la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, ROBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. Gerencia, médicos y personal del Sanatorio Alberdi SRL participa con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Roberto González. Se eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

GONZÁLEZ, ROBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. Dr. Diego Pavón y Dra. Paola Reichi participan con dolor el fallecimiento del padre de su colega Dr. Roberto González.

GONZÁLEZ, ROBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. Acompañamos con todo cariño en estos momentos tan dolorosos a nuestra querida Dra. Adriana: Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia.

GONZÁLEZ, ROBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. José Luis Ledesma, María Angélica Ledesma y sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido Roberto y acompañan a sus hijos Roberto y Adriana en estos momentos.

GONZÁLEZ, ROBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. Olga Suárez de Frola y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompaña con oraciones a su familia muy especialmente a sus hijos y nietos.

GONZÁLEZ, RODOLFO ENRIQUE (Rody) Falleció el 4/5/17|. Emilio Manzur, Mily Gonzalez y flia., lamentan profundamente el fallecimiento de su primo hermano, y acompañan a Adriana, Tito y demás familiares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA VALOR, DORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Señor dale el descanso eterno a mi mami Dora, siempre estarás en mi corazón". Su hijo Daniel Mansilla y familia. Ruegan oraciones en su descanso eterno Las Termas.

MANSILLA VALOR, DORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Caminante no hagas ruido que nuestra hermana Dora está durmiendo en los brazos del Señor". Sus hermanos: Argentina, Nito, Juan Carlos Mansilla participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

MANSILLA VALOR, DORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin!. Mami vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de compartirte. Siempre estarás en nuestros corazones". Sus sobrinos hijos Jorge Luis, Raúl Esteban, Rosa María, Paola, María José y Ana Carla Mansilla. Descansa en paz, querida Mami. Las Termas.

MANSILLA VALOR, DORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Jesús tu que estás sentado a la derecha del Padre, bendice el alma de tu sierva y dale el descanso eterno. Sus sobrinos y ahijados Raúl Esteban y Rosa María Mansilla. Descansa en paz, "Mami". Las Termas.

MANSILLA VALOR, DORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Señor hoy recibes a tu hija Dora en tu Reino Celestial, haz brillar para ella la luz que no tiene fin." Su hermano Juan Carlos Mansilla, su hermana política María Susana Farachi, sus sobrinos-hijos: Jorge Luis, Raúl Esteban, Rosa María, Paola , María José y Ana Carla Mansilla participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verás a Dios. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo". La Confederación General del Trabajo Regional Santiago del Estero en la persona de su secretario General, José Gómez; secretario adjunto, Gerardo Montenegro y consejo directivo participan con profundo dolor el fallecimiento de Martínez, José Luis y acompañan a sus familias en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. "Señor, ya está ante tu Casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de Martínez José Luis y acompañan a sus familias en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. CPN Norberto José Zanni participa el fallecimiento del padre del Sr. ministro de Salud, Dr. Luis César Martínez y ruega oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. Dr. Pedro Carrizo y demás compañeros participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Luis César Martínez en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. Personal de la Dirección Gral. de Despacho del Ministerio participan e fallecimiento del padre del Sr. ministro de Salud, Dr. Luis César Martínez.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. Liliana Bellés de Sanmarco y familia participan el fallecimiento del padre del Dr. Luis César Martínez.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. Secretarios privados participan el fallecimiento del padre del padre del Sr. ministro de Salud, Dr. Luis César Martínez.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. Olga Povedano, Aristóbulo y sus hijos Silvia, Olguita, María Paula y Víctor Paz Povedano participan con pesar el fallecimiento del padre del Sr. ministro de Salud.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. El intendente de la ciudad de Fernández, Ariel Luis Matarazzo, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor al señor ministro de Salud Dr. Luis Martinez.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. La diputada Nacional Norma Abdala de Matarazzo, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor al señor ministro de Salud Dr. Luis Martinez.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. Lic. Mario Tamer y su esposa Dra. Marcela Antognoli acompañan al Sr. ministro de Salud, Dr. Luis César Martínez en este doloroso momento.

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/5/17|. Lic. Ana María Gerez de Antognoli y familia participan el fallecimiento del padre del Sr. ministro de Salud, Dr. Luis César Martínez.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Sus hijos Kike y María Pía Martínez, sus nietos Julián y Ramiro Rossi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descansso eterno. Sus hijos Ángel Rossi y Yenny Ebrecht, nietos Cristian, Cris, Gabriela y Andrea Rossi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Su hermano Luis Reynoso y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Su sobrina Mirta Reinoso de Costa y sus hijos Fernando, Roxana, Inés, Facundo, Luciano y Fernandito participan su fallecimiento. Que el Señor bendiga su descanso y de consuelo a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Sus sobrinos José Carlos Saín, su esposa Hilda Reynoso, sus hijos José Domingo, José Carlos (h), Raúl, Pablo y flias participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan por su eterno descanso y la cristiana resignación de su familia.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Una nueva estrella ilumina el firmamento. Descansa en paz, ya estás junto al Señor". Amigas de Ángel y Jenny, Marita, Maruchi, María Claudia, Nélida Alejandra, Fernanda, Mayra, Mónica, Viviana, Roxana y Lica participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Ya estás en el Cielo junto al amor de Dios". Sus amigos Carlos Vella, su esposa Mary, sus hijas Cristina y Marcela Vella y sus respectivas familias acompañan a su esposo, hijos y nietos ante irreparable pérdida.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Mauricio Rodolfo y flia., participa con dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Kuca Basualdo, César Dario Bravo y flia., Andrea Yudith y Ariel Bravo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Dale Señor el descanso eterno y brille paraa ella la luz que no tiene fin". Su amiga y vecina Ana Olaiz de Coria, su sobrinos de corazón Fernando Coria, Daniel Bargas y flia., Julia Agüero y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. El departamento de Matemática de la Facultas de Ciencias Exacta y Tecnología de la UNSE participa y acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su hijo, Ing. Ángel, docente del mencionado departamento. Ruega oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Felices los amigos misericordiosos porque alcanzarán entrar en la Casa del Señor". Tus amigos que siempre te recordarán con cariño: Manuel G. Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay e hijos Rosy, Marti, José Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del docente del Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas Ing. Ángel Rossi. Acompañan en este díficil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del docente del Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad antes mencionada, Ing. Ángel Rossi. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Oscar Alberto Alegre y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. El señor decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Víctor Hugo Acosta, la Sra. vice decana, Lic. Elsa Ibarra, señores miembros del Honorable consejo directivo, docentes, no docentes, alumnos y demás integrantes de la comunidad universitaria participan el fallecimiento de la madre del Ing. Ángel Rossi. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Víctor Hugo Acosta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Ángel. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|.

Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Tu cuñada Florinda de Reinoso, sus hijas Negra y Marilyn con sus respectivas flias., participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

REINOSO, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Su ahijada Marilyn Reinoso, sus hijos Hugo Pereyra y Mariana Stancampiano, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Lylia Reynoso de Carola, sus hijos Cristina y Germán Moreta y Mario Ricardo y Natalia Medina; sus nietos Facundo y Josefina Moreta y Santiago Benjamín Carola participan con profundo dolor la partida inesperada de la tía Marica. Elevan oraciones en su querida memoria. Y ruegan al Señor la tenga en su santa Gloria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "ya está ante Ti Señor, concédele la paz eterna". Dr. Víctor Napoleón Abdala y su esposa Dora Reynoso; sus hijos Marisa, Víctor, Marili y Gustavo y flias. despiden con dolor a la tía Marica. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino. Tu amiga que no te olvidará. Nelly Cerrano, sus hijos Daniel, Julian, Gustavo y Roberto, acompañan a su flia. con profundo dolor. ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Sus vecinos Flias; Rojas, Gamietea, Cisterna y Moreno participan con dolor su faallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Señor ya está ante tí, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Segundo Martínez y flia., acompañan a su esposo, hijos y nietos en tan lamentable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Porque fue un ser excepcional estamos seguros que Dios la recibirá con los brazos abiertos " Gracias por existir en nuestras vidas., Tita Mansilla, Andres Lema, Susy Gonzalez, Fernando y Daniela, Laura y José Maria, Roberto y Antonella, y Dani Lema participan con profundo dolor su fallecimiento.

REINOSO, MARÍA CELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Claudia Cejas, Evangelina Gonzalez, Diego Alvarez Valdes, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Angel Rossi. Elevan oraaciones en su memoria.

SÁNCHEZ DITTBORN DE LAMAS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Santiago de Chile el 25/5/17|. Su hija Ana María Lamas de Zurita, su hijo político Carlos Virgilio Zurita y Carlos Virgilio Zurita (h) participan su fallecimiento. Su presencia y sus enseñanzas de vida nos iluminarán para siempre. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Concepción - Chile. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DITTBORN DE LAMAS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Santiago de Chile el 25/5/17|. Enrique Zurita y su esposa Marty Paz; sus hijos Ignacio, Elisa y Eugenio participan el fallecimiento de una gran mujer inolvidable. Acompañan a la querida Anita en su pena.

SÁNCHEZ DITTBORN DE LAMAS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Santiago de Chile el 25/5/17|. Marquesa Zurita de González y sus hijas Ana Beatriz, Eleonora, Carolina y Constanza participan con pena su fallecimiento y acompañan a Anita en su dolor.

SÁNCHEZ DITTBORN DE LAMAS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Santiago de Chile el 25/5/17|. Néstor Fernando Zurita, Azucena Brunello de Zurita y su hija Helena participan con dolor el fallecimiento de la querida María Cristina con la que tuvieron ocasiones de compartir muy buenos momentos. Abrazan en su pena a Anita.

SANDOVAL, BENICIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Que Dios te reciba con los brazos abiertos y te lleve a su reino". Sus hijos Paola Sandoval, Cristina y Sebastián, sus nietos Agustín, Valentín, Martina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, BENICIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Boris Leal y flia., Nicolás Saavedra y flia., Rodo Andersen y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, BENICIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Caminante no hagas ruido, que Benicio se ha dormido e los brazos del Señor". Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nº 802 "Quill Atun" participa con dolor el fallecimiento del abuelo del profesor Sebastián Gammoni y padre de la supervisora Escolar Lic. María Sandoval. Acompañándolos en el dolor y la oración en su memoria.

SANDOVAL, BENICIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, sobre verdes praderas el me hace descansar. Compañeros de su hija Lic. Maria Emma Sandoval de Gammoni de la D. G. N. I. Supervisoras Escolares; Blanca Juarez, Blanca Sanchez, Silvia Lobo, Graciela Martinez, Adriana Sauad y Norma Buitrago acompañan en este dificil momento a su flia. Elevan oraaciones en su memoria.

VARELA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su esposa Azucena Santillán, sus hijos, hijos políticos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 09 hs en el cementerio de La Misericordia. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

VARELA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. "Que en paz descanse, que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Dra. Alba Varela de Borda, Rubén y Susana Varela; yerno Joaquín, nietos Joaquín, Valeria y Jesús; bisnieto Agustín Subelza Borda participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

VARELA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Sus hermanos Nélida Cecilia, Amanda, Ramón Antonio y José Héctor Varela; hermanos políticos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

VARELA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su hermano José Héctor y su esposa María Dolores Muñoz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VARELA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Hernán Chávez y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia rogando pronta resignación.

VARELA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su concuñada María Esther Díaz de Elías, su sobrino Pedro Elías y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

VARELA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Stella Elías y familia participan con su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

Invitación a Misa

CONCHA, HUGO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Querido Hugo, al cumplirse un mes de tu pascua, que brille para ti la luz que no tiene fin. Permanecerás por siempre en el recuerdo y el corazón de tu esposa Zaida, tus hijos Joaquín, Zaida Hebe y Ramona, hijos políticos Rosario y Oscar, nietas, Daniela, Rocío, bisnieta Renata, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la capilla del Oratorio Don Bosco.

ESPINOSA DE FERNÁNDEZ, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/09|. "Bendito sea el Señor, que ha escuchado la voz de mi oración". Su esposo José Adrián Fernández, sus hijos Carlos Augusto y José Maximiliano Fernández Espinosa y sus hermanos Carlos, Felisa y Adriana Espinosa invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse ocho años de su partida.

IÑÍGUEZ, CINTIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Mami, hoy ya no estás con nosotros, pero tu presencia nos acompañara por siempre cada paso que daremos. Nos gustaba dormirnos en tus brazos, tus besos, sacarnos fotos y tus cuentos por las noches, tus sonrisas en las mañanas, tu mirada tan linda viéndonos crecer. Tus ocurrencias que eras muchas, esas ganas de vivir, esa alegría contagiosa e tu bella juventud. "te extrañamos mamá". Siempre te recordaremos, tu amo será eterno en nuestra alma y corazón. Protégenos, cuídanos desde el cielo, nosotros tu mamá y tus hijitos siempre te buscaremos en la estrella más luminosa por que sabemos que ahí estarás dándonos tu eterno amor. ¡¡¡Te amaremos por siempre mamita!!! Tu papá Muca Iñiguez; tu mamá Irma Sosa y tus hijitos Cristinita y Alejo, al cumplirse 9 días de tu partida invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral.

KARAM, JORGE BAHILL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/15|. Kiko, a dos años de tu partida te recordamos con el amor de siempre. Su esposa Graciela, hijos Marcela, José María y Leopoldo, sus nietos Santiago, Julieta, Javier, Agustín y Noel invitan a la misa que se celebrará mañana 28/5 a las 11 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

RAED DE POIDOMANI, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/16|. "Madre María si tú me das a Jesús que mas puedo desear, esa será mi dicha para toda la eternidad". Su esposo Ángel Poidomai, su hija Isabel Poidomani; hijo político Jorge Azar; nietas María de los Milagros y María del Rosario Azar Poidomani; sus hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a rogar por su eterno descaso a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Claudi otro 27 y lo digo porque fue el día, aunque para la mamá son todos los días iguales a partir del 27 de junio. Sé de tu gozo junto al Padre y eso me da fuerzas para continuar hasta que llegue mi día para volver a estar juntos, sólo Dios lo sabe. Hijo querido descansa en ese sueño de paz y amor que Dios te da, que la mamá te lleva en lo más profundo del corazón. Besos.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Virgi amado, eres vida en mi recuerdo y muerte en mi dolor. Aquí estoy entre el cielo y la tierra, navegando con la corriente en contra y el viento de cara, llevando como mi compañero eterno el dolor en este viaje de peregrina y con la cruz en la mano, la vida nos dio todo, pero el dolor es muy hondo, distinto sería si vivieras tú, pero mi "fe", va iluminando el camino que tengo que recorrer, es la fuerza para todas las pruebas, es el bálsamo que suaviza todo los dolores, es el pañuelo que enjuga todas mis lágrimas, estoy segura del terreno que piso en la ruta por la que camino que me he propuesto, la luz que me alumbra y clarifica el espacio que me circunda. Mis tiempos de duelo no terminaron, nada se ha ido, todo está aquí en el ahora, si supieras mi vida, que en mi alma nació la noche aquel día que te morías y me dejaste llorándote, sin consuelo, sin poder remediar nada, hoy el día que nunca se fue, está conmigo y lo será para siempre, este amor que nos profesamos es eterno y jamás morirá por más que la muerte pretenda separarnos, tu nombre está y estará vivo en mí en este valle del día a día, te amo, te amo Virgi y ¡Cuán grande es mi dolor! Aunque me cueste convencerme que aquí en la tierra, tu cuerpo físico se terminó con la muerte, fue el punto final de tu existencia corporal, todo muere en la vida, pero lo que más desespera cuando el cuerpo de un ser querido se va y nunca volverá, y es éste mi dolor, porque ya no podremos estar juntos como antes charlar, reírnos recordar cosas, ya no podrás hablar, ni moverte, ni caminar porque tu cuerpo está inerte, inmóvil porque con la muerte se fue tu espíritu, que se encontraba encadenado a tu cuerpo salió tu alma dejándolo vacío, sin vida, sin nada, tu alma se marchó por los espacios siderales del universo sintiéndose libre, tu alma se fue a convivir con el mundo de los espíritus, allí sin duda formarás una comunidad de almas, o recorrerás el espacio, conociendo otros mundos, el alma no muere, no puede morir, porque nunca nació, no tiene, nacimiento ni muerte, es libre pero puede mirar, escuchar, ayudar, consolar, acompañar y eso es lo que vos haces ahora conmigo te acercas, con los ojos de tu alma me miras si estoy bien o que me pasa, me proteges, de todo mal, me acompañas en mis horas de soledad y tristeza pero vos sabes Virgi, eso a mi, no me consuela, pero me siento agradecida por todo lo que ahora haces por mí, pero yo quiero tenerte vivo en cuerpo y alma como otrora, yo ya no puedo hablar con vos, porque las almas no hablan, pero si se hacen sentir su presencia y uno se da cuenta, en la parte espiritual es otra cosa y no es lo mismo para mí, pero es la ley de la vida, lucho mucho por superar, pero la verdad verdadera me mata, por eso creo que todo esto terminará cuando mi nave detenga su marcha y mi misión se termine aquí en esta tierra. Para mí ya te haz convertido en mi sombra, eres mi custodio que mi guarda vela, y ansioso vienes a calmar mi mente secando el lloro que arrancó a mis ojos en aquel momento de la despedida. Es necesario que aquietes tu espíritu para que descanses por eso pido al Creador, en las misas, que cubra tu alma de luz, por donde andes. Nos amaremos hasta la eternidad, no importa el lugar donde estemos, te amo. Amén. Amén. Amén. Su esposa que sigue sin consuelo. Farides Gómez de Orieta.

Responsos

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su esposa Blanca Yolanda Suárez, hijos Ariel, Germán, Miguel, h. pol. Soledad y Silvina; nietos Lucas, Agostin, Florencia, Luján part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cement. Jardín del Sol, cd. Belgrano 532 sv. SERV. IOSEP AORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Bochín Tebez y familia participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Graciela Suárez, Norma Suárez, Francisco Suárez, Benito Suárez, Santiago Suárez y Aroldo Suárez, participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido cuñado Miguel Brito, y acompañan en su difícil momento a su querida hermana, Blanca Suárez de Brito, y ruegan una oración en su descanso.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Germán Brito, Ariel Brito y Miguel Brito (h), junto con sus flias. y Blanca Suárez de Brito (esposa), le piden al señor Dios que reciba con los brazos abiertos a su ser querido, y que le tenga destinado un hermoso lugar en el paraíso. Querido padre, esposo, abuelo, hermano, amigo, tu partida dejará una herida abierta en nuestros corazones, difícilmente de cicatrizar. El único consuelo que nos queda es saber que nos diste todo cuento pudiste, y siempre trataste de guiarnos con tus defectos y virtudes, y con tu amor, por el camino correcto para transitar en la vida. Te damos gracias por los buenos momentos y a pesar de que no estés físicamente, siempre te vamos a recordar cada uno con lo que mejor nos pasó. Sus restos son velados desde anoche en la sala 1 de la empresa Gubaira de Avenida Belgrano y casi Balcarse, y hoy a las 11 recibirán la santa sepultura en el Cementerio Jardín del Sol de La Banda.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Sergio Elio Lescano y flia., Rodoldo Lescano y flia. y Norma Suárez, participan con profundo dolor de la reciente desaparición física del querido tío "Miguel Brito". Dios todo poderoso, recibe a nuestro querido hermano y dale el descanso eterno, y que la luz brille para él eternamente.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Rodolfo Martínez, Rosa Anriguez y Rodolfo Miguel Martínez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en su memoria.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Daniel Faceli y Sra. Graciela Suarez, sus hijos Daniela, Mónica, Sandra, Valeria y Antonella, hijos políticos Pablo, Mario, Jesús, sus nietos Felipe y Rafael, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Aroldo Suárez, su Sra. Ester, sus hijos Julián, Carola, Lilián, Melisa, hijos políticos Guillermo, José Luis y Matias, nietos Santiago, Ludmila, lautaro, Valentina, Alfonsina, Sair y Mailén, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. El Padre Ramón Bucci perteneciente a la Parroquia Sagrado Corazón de La Banda y el Consejo Parroquial de la Acción Católica, participan con gran dolor el fallecimiento del esposo de Blanca, miembra de nuestra Institución de A.C. Que el Señor les de consuelo a toda su familiia. Se elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. "Terminó tu recorrido en este mundo y nos queda la alegría de haberte encontrado en el camino. Tu recuerdo y amor nos guiará en el resto del camino por toda la eternidad". Su esposa Cándida Jiménez, su hija Nancy Beatriz González, su hijo político Osvaldo González, sus nietas Mariana, Ximena, Abril participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 14.30 en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. "Hermano querido, nos dejaste en esta tierra, pero estás en los brazos del Señor. Descansa en paz". Su hermana Martina González, sus sobrinos Julia, Ani, Mari, Estelita y Juan Ramón y flias. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. "Hoy te decimos adiós, con el dolor de la despedida. Estarás siempre entre nosotros. Que el Señor te reciba y te proteja". Su hermano Cesáreo González, su cuñada Marta Tomaschewsky, sus sobrinos Oscar, Juan Carlos y Amelia y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su hermano político Emiliano Jiménez, sus sobrinos Alicia y Rubén participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su hermana política Ramona Jiménez, su concuñado Rafael Serrano; sus sobrinos Beatriz Serrano, Oscar Serrano y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su hermana política Justa Jiménez, sus sobrinos Eduardo, Silvia y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Sus sobrinos Lidia y familia y Nélida Bonafe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su sobrino Oscar Serrano y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su sobrina Beatriz Serrano y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su concuñada Fany Sansegundo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su concuñada Isabel Tomaselli; sus sobrinos Luis, Roxana, Darío y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Sus ahijados Mari, Juan Ramón, Juan Carlos y Luis participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Participa con mucho dolor Promoción 87 del Colegio Santiago Apóstol, la muerte del padre de nuestra querida compañera Nancy.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañamos en este momento a su esposa Cándida, a su hija Nancy y toda su familia. Beny, Esteli y sus hijos Florencia, Ana e Ignacio, rogamos una oración en su memoria.

GUZMÁN GIMÉNEZ VDA DE SILVA, DELICIA NELI (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su hija Cristina y su nieta Lucky, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Rep. de Siria Nº595 y serán inhumados hoy a las 16 hs en el cementerio La Misericordia.

GUZMÁN GIMENEZ VDA DE SILVA, DELICIA NELI (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su hermana Margarita, sus hijos: Miguel, Rosa, José, Francisco, Marta, Ana, Aurelia, Aly, Tomás, Cristina, Gustavo, Luis, Raúl y Carlitos Silva; hija política Rosario Castillo, nietos, bisnietos, Tataranietos y sobrinos, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Rep. de Siria Nº595 y serán inhumados hoy a las 16 hs en el Cementerio La Misericordia.

MONSERRAT, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Sus hijos Mario, Rosana, Diego, hijos políticos Alicia, Alexandro, nietos Reina, Ludmila, Abigail, Sonia, Morena, Martin, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10.30 hs en el cementerio La Misericordia . Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

ROBLES, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su hermano: Pedro Guillermo Robles, su hermana política Rosa Gutiérrez, sus sobrinos Virginia y Rafael Robles, sobrinos políticos: Carlos y Zulma y sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CHAZARRETA DE TREJO, PIERINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/15|. Querida madre, hace 1 año y cinco meses que partiste a la Casa del Señor. Hoy no estás físicamente, pero siempre te llevamos en nuestros corazones, ayer era un día especial, cumple de tu nieta ¡te extrañamos tanto! Madre te hablamos, te pensamos y lloramos todos los días, siempre serás el pilar de nuestras vidas. Sabemos que nos acompaña y cuidas como siempre lo hiciste de manera incondicional. Rogamos oración en su memoria. Esposo, nietas, hijas e hijos políticos invitan a la misa a celebrase hoy sábado 27 a las 20 en la Pquia. Sgo. Apóstol.

DIÓSQUEZ, GLADIS LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/17|. Querida hermana Lety, tu partida nos causa un gran dolor, ahora sólo nos queda recordar tu gran animosidad ya que para vos nada era más importante que sembrar en los otros una sonrisa. Te amamos por siempre y te llevaremos eternamente en nuestros corazones. Tus hermanos Monona, Beba, Chichín y Mabel y sus respectivas familias, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol al cumplirse nueve días de tu partida. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA VDA DE SUÁREZ, ILDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/15|. Madre: Hoy hace dos años que partistes al Reino de Dios. Te extrañamos mucho, en cada rincón te busco, solo nos consuela saber que estás en paz. Tus hijos Sonia, Clara, Juan, yeni, hijos políticos, nietos, invitana la misa que a realizarse el 27/05/17 en la Iglesia La Salette a las 20 hs.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARDILES, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su esposo Miguel Lobos, sus hijos Jose, Graciela, Nélida, Lili, Mabel, Miguel, Estela, Mimi, hijos políticos Rosa, Juan, Abel, Rafa, Luis, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio de Forres. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

OLMOS, BLANCA MARÍA DEL VALLE (KUKA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. "Con hermosos recuerdos desde la infancia en Frías", Rosa María Conca y Marcelo Rolando Agüero, participa con dolor el fallecimiento de su querida tía Kuka. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

OLMOS, BLANCA MARÍA DEL VALLE (Kuka) (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Dr. Antonio Mauas, su esposa Marta Rasgido, sus hijos Santiago, Abel y Mariano, sus hijas políticas Verónica y Andi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

OLMOS, BLANCA MARÍA DEL VALLE (Kuka) (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía materna de la docente de esta casa de estudios María Eugenia Lara. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PAZ, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Sus hijos Mavel, Rodo, Cacho, Marcelo, Sonia, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Chañar Pozo. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.