Macri: "Las obras generan trabajo bueno, no clientelismo"

Fotos MIRADA. El Presidente dijo que llevará a cabo "el plan de infraestructura más importante de la historia".

27/05/2017 -

El presidente Mauricio Macri inauguró un tramo del viaducto de Puente La Noria, junto con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en donde citó al fundador del Justicialismo, Juan Domingo Perón y aseguró que con mayor consumo, "nos vamos a ir todos para arriba".

"Como decía el General, que cada argentino contribuya produciendo lo que consume", planteó Macri en un breve discurso, tras inaugurar la mano a Provincia de Buenos Aires del viaducto, que conecta el partido de Lomas de Zamora con la Capital Federal, y en donde resaltó estar llevando a cabo "el plan de infraestructura más importante de la historia".

Recuperación

Macri exaltó que "este tipo de obras genera trabajo del bueno, no clientelismo que no contribuye a nada, sino del que aporta al resto de la sociedad; esta obra tiene que ver con recuperar la fe en que las cosas se pueden hacer".

El jefe de Estado apuntó que "vinimos acá apenas comenzamos el gobierno y licitamos la obra con Martín (Insaurralde). Dijimos que la primera etapa se puede terminar en menos de 15 meses y la segunda en 18, contra los 24 meses originales que nos habían prometido y no se habían cumplido", criticó, en referencia al kirchnerismo.

"Un vecino me dijo: ‘esta obra estuvo parada un montón de tiempo. Yo no soy ni kirchnerista ni macrista, lo que quiero es que como vecino me cumplan’, y eso estamos haciendo", destacó el Presidente, quien señaló que, con este nuevo tramo, "se agiliza en 40 minutos el tránsito por el lugar".

Por su parte, Vidal sostuvo: "Nuestra energía no está puesta en la chicana ni en la discusión vacía, ni en ver de quién es la culpa, sino en transformar la vida de la gente".