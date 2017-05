Prosigue el torneo de tenis Senior en el Lawn Tennis

27/05/2017 -

Hoy desde las 9.30 proseguirá el torneo de tenis Senior en el Lawn Tenis, con duelos de semifinales y por la trade con dobles. En 65 años: Federico Carrizo vs. Oscar Rapetti. En 55: Gustavo Atin vs. Alejandro Montenegro. 10, en 55: F. Selaya vs. Dip Cabrera. 11, semis más 40: F. Guevel vs. M. Wolf. 11, en 45 semis: Sergio Zeitune vs. Diego Lacerna; M. Mussi vs. H. Hasrum. 9.30. O. Dutto vs. H. Santillán. 11.30, más de 35: S. Gómez vs. Alasia. Semis, Á. Caldera vs. D. Martínezl