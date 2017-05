Vaca Japaze conoció las pruebas de cargo y se abstuvo de declarar

Fotos POSTURA. Por recomendación de su defensa, el profesional optó por el silencio.

27/05/2017 -

La compleja causa tiene hasta ahora un solo detenido e imputado: Luis Vaca Japaze. Fue apresado el miércoles y sobre él pesa la acusación del supuesto delito de "defraudación". Ayer fue trasladado a Tribunales para conocer las pruebas de cargo en su contra y prestar declaración indagatoria, pero optó por el silencio.

Vaca Japaze cumplía las funciones de administrador de la oficina receptora que funciona en la sede de ciudad Capital del Colegio de Escribanos.

Las miradas recayeron sobre él tras la denuncia impulsada por la Dirección de Rentas, pero los investigadores no descartan que haya más personas involucradas.

El acusado fue trasladado ayer a Tribunales por efectivos de la División Delitos Económicos y escuchó de la fiscal Érika Leguizamón los cargos en su contra y los elementos de prueba que constan en el legajo hasta el momento.

Luego, por recomendación de su abogado defensor -Dr. Diego Lindow- se abstuvo de declarar, con el compromiso de hacerlo más adelante en el proceso.

La defensa de Vaca Japaze precisó cuál es la maniobra investigada. Básicamente explicó que el Colegio Notarial debía cumplir con la rendición de la recaudación obtenida con las timbradoras que funcionan en la oficina receptora emplazada en su edificio de Tucumán Nº393.

Lindow indicó que de la auditoría se detectó que en la rendición de los meses de enero y febrero, se habrían utilizado "tickets (o boletas) duplicados de meses anteriores (noviembre y diciembre)".

"Las timbradoras son manejadas por empleados. Una vez que se realiza el arqueo de caja, una parte se transfería a las cuentas del Colegio, lo que no debía ser así porque debían ir a las arcas de la provincia -aclara-, y otra parte del dinero se depositaba en la cuenta de Rentas", indicó el abogado.

"Lo que se está investigando es ese otro aporte de dinero dónde fue a parar. Mi cliente me manifiesta que él no tiene responsabilidad en ello, porque todo el dinero que entra a la cuenta del Colegio, no puede ser sacado misteriosamente, sino que sale con una orden de pago con las firmas autorizadas", remarcó.

Por último enfatizó: "Él no podía sacar dinero, eso se saca con la firma de los directivos responsables y con una orden de pago".