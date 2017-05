Tres informes internos no habrían sido respondidos

27/05/2017 -

Febrero de este año fue un mes clave en lo que hoy se investiga como una defraudación millonaria al Fisco con escenario nada menos que en el Colegio de Escribanos de Santiago del Estero. ¿Por qué fue clave? Porque en ese entonces se cerraba el balance de 2016 en la entidad notarial y los encargados de hacerlo habían solicitado información de todas las áreas para completar su objetivo.

Sin embargo, no recibieron los datos correspondientes al área que manejaba las timbradoras existentes en la sede de calle Tucumán. Fue así que recurrieron a la propia Dirección de Rentas para obtener información sobre la actividad de las timbradoras ya que al Colegio, por convenio, le correspondía por mes el 5% de cada recaudación.

En Rentas les manifestaron que había "demoras", que se hacían rendiciones fuera de término. Preocupados, elevaron una primera nota a la cúpula del Colegio para advertirles que la entidad estaba incurriendo en una retención indebida al no presentar en término las rendiciones de las timbradoras. No obtuvieron respuesta. A los 15 días, presentaron una segunda nota. Y nada. Hubo una tercera nota que no fue respondida. Luego de ella, la cúpula notarial habría decidido responsabilizar a los que tenían el manejo de las timbradoras, de la concreción de las rendiciones. Las tres advertencias fueron en febrero. Hoy se sabe que entre octubre de 2016 y abril de 2017 se produjo el faltante de 3.900.000 pesos.