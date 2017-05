Nación y Alicia Kirchner firmarán en junio acuerdo por salvataje a la provincia

27/05/2017 -

La Casa Rosada y Santa Cruz tienen "prácticamente cerrado" el acuerdo de asistencia financiera con préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y se aprestan a firmarlo en "los primeros días del mes que viene", una vez finalizado el trabajo de los equipos técnicos para definir el monto.

Según informaron fuentes de Interior a Télam, el acuerdo será firmado por la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro Rogelio Frigerio en Buenos Aires, los primeros días de junio.

La clave del acuerdo será que tendrá como horizonte 2019 -y no 2022 como quería Kirchner en primera instancia-, que "no será ayuda sino un préstamo del Fondo Fiduciario con condiciones similares a las del mercado de capitales" -remarcan en Interior para no despertar molestias en el resto de las provincias-, y que contará con "pautas bimestrales".

"El Ministerio de Economía santacruceño presentó un cronograma de convergencia al equilibrio fiscal para reducir el déficit en el que se comprometen a que el gasto crezca menos que la recaudación", señalaron funcionarios involucrados.

En Interior indican que el préstamo "no cubrirá todo el déficit provincial, que además es superior a los seis mil millones que figuran en el Presupuesto de Santa Cruz para 2017", y si bien la cifra no se conocerá hasta saber la capacidad de préstamo del Fondo Fiduciario, se estima que sea menos de la mitad del rojo fiscal.