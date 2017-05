Voto villa: estrategia electoral que molesta

27/05/2017 -

La estrategia de conseguir votos sea como sea, y apelando a estrategias poco ortodoxas, comienza a molestar en ambientes eclesiasticos. En particular cuando se intenta captar a los sectores populares, desprotegidos y excluidos, con promesas electorales que despues no se cumplen o se cumplen a medias. Por eso, ciertos movimientos preelectorales de quienes tienen la intencion de ser candidatos en los comicios legislativos de octubre, son objetados de antemano desde la Iglesia. Al igual que hay un ¡§voto asfalto¡¨, por lo que se vuelcan millones de pesos en obra publica en un ano electoral, tambien hay un ¡§voto villa¡¨. Un ¡§mercado¡¨ electoral que es buscado tanto por el oficialismo como por la oposicion. Muchas veces, desconociendo las realidades y necesidades de los vecinos de estos barrios perifericos. Asentamientos que, a diferencia de muchos politicos, los curas villeros conocen bien porque no solo los visitan, sino que tambien viven en ellos. Una tarea pastoral que les inculco el hoy Papa Francisco, por la que se convirtieron en ¡§la voz de los que no tienen voz¡¨ para reclamar integracion y no solo urbanizacion de esos barrios marginales. Uno de los referentes eclesiasticos que puso al descubierto la procura del ¡§voto villa¡¨ por parte de quienes se proclaman ¡§candidatos¡¨ fue monsenor Eduardo Garcia, obispo de San Justo, al presidir dias atras la misa por las 3T (Techo, Tierra, Trabajo) en una canchita de futbol del barrio Puerta de Hierro, en el partido bonaerense de La Matanza. ¡§La indiferencia social no es patrimonio de un gobierno, la ausencia de concreciones viene de larga data y como si fuera un juego todos se van pasando la pelota sin memoria de las jugadas, con un constante y empedernido cambio de saque, mientras los que pierden son siempre los mismos¡¨, advirtio el prelado y antiguo colaborador de Jorge Bergoglio en Buenos Aires. ¡§La urbanizacion, la integracion urbana es justicia. No alcanza un paternalismo politiquero que somete, ni una simple contencion asistencialista. Necesitamos urbanizacion integradora que permita que los derechos humanos dejen de ser una simple proclamacion¡¨, sostuvo. En este contexto electoral, tampoco es casual que el presidente Mauricio Macri haya sacado un decreto para entregar certificados de domicilio a los habitantes de las villas, una iniciativa que, aseguran en la Casa Rosada, dara soluciones a 500 mil familias de los asentamientos. Otro que marco la distancia que existe entre los intereses de los politicos y las necesidades de la gente, fue el padre Jose Maria ¡§Pepe¡¨ Di Paola, referente de la pastoral villera. Lo hizo tras el episodio confuso que se dio en su capilla de la Villa La Carcova, en el partido bonaerense de San Martin, a raiz de una visita de Florencio Randazzo. El ex funcionario kirchnerista difundio un video en el que le manifiesta al sacerdote que sintio la obligacion de ser candidato luego de ver los padecimientos de los vecinos del barrio. Esta situacion obligo a Di Paola a aclarar que no apoyaba a ningun candidato y a plantear que la visita de los politicos a esos asentamientos deberia tener otro objetivo: ¡§Es una buena oportunidad para que los que buscan un cargo publico puedan entender mejor lo que acontece en las villas, conocer los problemas reales y tambien las virtudes que el barrio tiene¡¨, manifesto. Las objeciones eclesiasticas a la manipulacion electoral de los vecinos de las villas tambien son hacia adentro de la Iglesia. Tal como paso recientemente con los Sacerdotes de la Opcion por los Pobres que fueron recriminados por autoridades eclesiasticas, despues de que aparecieron en las puertas de una iglesia portena cantando la marcha peronista y con los dedos en V. No es la primera vez que este grupo encabezado por el sacerdote quilmeno Eduardo de la Serna, primo lejano del Che Guevara, es apercibido por ¡§partidizar¡¨ la Iglesia. Es que estos religiosos, que trabajan pastoralmente en villas de emergencia, han manifestado publicamente su adhesion a la politica del kirchnerismo y repudiado la gestion de gobierno de Cambiemos. ƒÜ