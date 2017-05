Lawn Tennis Club necesita un triunfo

Fotos DIFÍCIL. La empresa de hoy no será sencilla, pero tampoco un imposible. Lawn Tennis sabe que lo puede lograr.

-

Santiago Lawn Tennis abrirá esta tarde la quinta fecha del Campeonato Regional del NOA denominado Ángel Guastella, cuando a partir de las 16.30 reciba en su casa la visita del encumbrado equipo de Universitario de Tucumán, uno de los actuales campeones (el otro es Tarcos) en partido que se presagia de alto nivel técnico y un tanto complicado para los dirigidos por los entrenadores Jorge García y Gonzalo Leguizamón.

Sin dudas que este partido reviste gran importancia para el conjunro del parque Aguirre. Es por ello que necesitará del aliento de todo su público para tratar de hacer suyo un parido que a priori parece difícil.

El equipo santiagueño viene de conseguir un importante triunfo en calidad de visitante ante Tigres de Salta, su primera de la presente temporada, por lo que de conseguir hoy otra alegría, le permitiría superar a Cardenales, quedar quinto y ponerse en zona de clasificación para la segunda fase de la Zona Campeonato.

Claro que el rival que tendrá enfrente será uno de los equipos más poderosos de la región y que vuelve a ser unos de los principales candidatos al título, por lo que el conjunto rojiblanco del parque Aguirre, deberá jugar un gran encuentro si quiere tener chances.

Es decir deberá evitar tener fisuras en todas sus línea, en especial en el ámbito defensivo si quiere quedarse con la victoria.

Las posiciones del certamen previo al inicio de la fecha son éstas: Zona A: 1) Tucumán Lawn Tennis 13; 2) Universitario (Salta) 12; 3) Huirapuca y Natación y Gimnasia 10; 5) Los Tarcos 6; 6) Jockey Club (Tuc) 5; 7) Old Lions 1.

Zona B: 1) Jockey Club (Sal) y Tucumán Rugby 14; 3) Universitario (Tuc) y Lince 9; 5) Cardenales 6; 6) Santiago Lawn Tennis 5; 7) Tigres 0.

El programa completo es este.

Zona Campeonato: Grupo A (todos el domingo): Natación y Gimnasia vs. Huirapuca, Tucumán Lawn Tennis vs. Los Tarcos; Old Lions vs. Jockey (Tuc). Libre: Universitario (Sal). Grupo B: domingo, Jockey Club (Sal) vs. Tucumán Rugby; Lince vs. Tigres. Zona Desarrollo (domingo) Grupo A: Gimnasia y Tiro vs. Liceo; Santiago Rugby vs. San Martín; Bajo Hondo vs. Aguará Guazú.