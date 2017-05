"Sampaoli es el DT que todos querían"

Fotos APUESTA. Pablo Toviggino confía en que Jorge Sampaoli será el entrenador indicado para seleccionado argentino

27/05/2017

El secretario Ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino dialogó ayer con EL LIBERAL donde abordó importantes temas como la contratación de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador del seleccionado nacional y aseguró que se eligió al DT que todos los dirigentes apuntaron. El dirigente también confirmó que será presentado en la primera semana de junio.

"Sampaoli será presentado en la primera semana de junio. Existe un acuerdo con el entrenador. Justamente el presidente de la AFA se encuentra hoy en Sevilla arreglando la desvinculación de su antiguo club. Tratando la cláusula que le impedía salir del Sevilla", aseguró Toviggino.

"Vamos a tener al entrenador que queríamos ojalá que sea para bien, porque hay que tener en cuenta que el seleccionado nacional que hoy está en emergencia y necesita soluciones rápidas", remarcó el ex presidente del Consejo Federal y ex tesorero de la Comisión Normalizadora de AFA. El directivo santiagueño aseveró que este mismo DT ya había sido tentado en otro momento, pero afirmó que no se logró su contratación porque éste ya tenía compromisos asumidos.

"En la época de la Comisión Normalizadora, la cúpula mayor de dirigentes intentaron contratar a Sampaoli, pero no se pudo por diferentes motivos y finalmente no se lo pudo contratar. Ahora se hicieron muchos esfuerzos para poder llegar a un acuerdo y por supuesto que pensamos que es el entrenador que la selección necesita".

Por último se refirió a los desafíos futuros que tendrá Sampaoli cuando se oficialice su contratación.

"Primero hay que clasificar para el Mundial de Rusia. La selección argentina juega un papel principal y por supuesto es siempre candidata a campeón".