Elogios para Caffaratti y Heredia

27/05/2017 -

Durante el tiempo que estuvo lesionado Calviño, fueron dos los arqueros que lo reemplazaron. Primero fue Leonel Caffaratti, el tercer arquero del plantel, ya que Pablo Heredia también estaba lesionado, quien custodió el arco en cuatro partidos (dos triunfos, un empate y una derrota). Pero luego se lesionó y Heredia fue el titular en los últimos dos cotejos (dos igualdades).

Ambos cumplieron buenas labores, algo que destacó y elogió Calviño. "Eso también me ayudó mucho a mí a poder recuperarme de la mejor manera y no apurarme en los tiempos. Los chicos que les tocó reemplazarme lo hicieron de buena manera y esa también es una tranquilidad para el cuerpo técnico y la gente del club. Tenemos un plantel competitivo y con variantes en todos los puestos", remarcó el ex Huracán.