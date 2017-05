Fotos RETORNO. La última vez que atajó Calviño fue el 19 de abril, en Mendoza, en el 2-2 ante Independiente Rivadavia. Mañana regresará tras seis fechas.

27/05/2017 -

Lucas Calviño ya dejó atrás un desgarro en el recto anterior derecho que lo marginó del arco de Central Córdoba por seis partidos. Y mañana reaparecerá en el duelo ante Argentinos Juniors, el líder de la B Nacional, que se jugará desde las 15.05 en el Alfredo Terrera.

"Por suerte pude recuperarme de la lesión y ya estoy entrenando con normalidad para el domingo poder estar contra Argentinos. Lo viví con ansiedad, con ganas de volver, pero mientras tanto traté de apoyar al máximo a mis compañeros que les tocó entrar en mi lugar para que se sientan bien y cómodos", contó Lucas en diálogo con EL LIBERAL, tras la práctica de ayer.

Luego agregó: "El equipo tiene mucho compromiso y muchas ganas de sacar esto adelante. Estoy muy contento de volver y de pertenecer a este grupo porque desde afuera se veía un equipo con muchas ganas de hacer las cosas bien y de tratar de lograr el objetivo".

Sobre el duelo de mañana, el golero apuntó: "Será un lindo partido para jugar. La motivación siempre está en todos los partidos que jugamos porque sabemos afrontarlos como finales, así que todos los partidos nos motivan. Este seguramente será más especial porque es contra el puntero".

"Argentinos es un equipo que juega bien, que ataca y quiere ser protagonista. Pero nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro para quedarnos con los tres puntos en casa", agregó.

Falencia

Calviño consideró que el Ferro viene haciendo un muy buen trabajo, pero a la hora de señalar un defecto, puso el foco en no poder cerrar los partidos.

"Puede ser que nos esté faltando dar ese golpe final cuando tenemos al rival para noquearlo y sentenciar el partido para poderlo manejar más tranquilos. Si hay algo para mejorar sería eso, cerrar los partidos lo antes posible", explicó.

Calviño no cree que esa falencia esté relacionada al factor psicológico que implica pelear la permanencia. "No. Creo que los partidos se dan de esa manera. Se ve un equipo que ataca constantemente y genera situaciones de gol. Después, a veces la pelota entra o no, pero el equipo trata de ser protagonista en todos los partidos porque sabe que tiene que ser así y la situación así lo requiere. Sabemos que si podemos sostener un buen partido el domingo, y se dan un par de resultados, tenemos la chance de salir otra vez de la zona roja", manifestó.

Por último, hizo hincapié en la importancia de ganar de local de aquí hasta el final del torneo. "Sabemos que, más allá de que es un rival difícil y el puntero, tenemos que hacer todo lo mejor para dejar los tres puntos en casa porque es importante, de acá al final, ganar los partidos que nos quedan de locales", cerró.