"Ganar será clave para clasificar a la Libertadores"

El entrenador uruguayo de Rosario Central, Paolo Montero, sostuvo ayer que ganarle mañana a River Plate, por la 26ta fecha del campeonato de primera división, en el estadio Monumental de Núñez, será ‘clave’ para clasificarse a la Copa Libertadores de América del 2018.

‘Hablé con algunos jugadores y están mirando la Libertadores de reojo, pero yo no. Me gusta ir paso a paso.

Estamos con respeto, pero sabemos que tenemos que salir a ganar para acercarnos a ese objetivo’, afirmó Montero en la conferencia de prensa que brindó en Arroyo Seco.

‘Este es un muy lindo partido para confirmar todo lo que venimos haciendo. Se van a enfrentar dos equipos que llegan bien. Pero ellos tienen más presión por ser locales y pelear el título’, agregó el uruguayo, de 45 años.

Y continuó: ‘nosotros tenemos la presión de lograr nuestro objetivo. Seguramente el encuentro se definirá por detalles. Estos son partidos donde se fijan más en el trabajo de uno’.

Central, que ganó seis de los últimos siete cotejos que jugó, lo que lo posicionó décimo con cuarenta puntos, a cinco de Banfield y Newell’s Old Boys de Rosario, hoy en puestos de clasificación a la Copa Libertadores, tiene que ganar en el Monumental, algo que no ocurre desde el 1997. ‘No me fijo en las estadísticas, me fijo los entrenamientos, la mentalidad de los jugadores y queremos lograr el objetivo. Tenemos que estar concentrados’, opinó Montero.