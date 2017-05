Programan al Xeneize y al Millonario para el domingo 4

Fotos LÍDER. Boca será local.

27/05/2017 -

Boca y River, los máximos candidatos a quedarse con el Campeonato de Primera División, jugarán el domingo 4 de junio sus respectivos partidos de la 27ma. fecha, sin horarios confirmados, informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Boca recibirá a Independiente en la Bombonera y River visitará a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores.

La programación es la siguiente: viernes 2 de junio, Sarmiento vs. Defensa y Justicia; Godoy Cruz vs. Atlético de Rafaela. Sábado 3, Rosario Central vs. Colón; Temperley vs. Talleres; Tigre vs. Vélez Sarsfield; Lanús vs. Estudiantes y Unión vs. Newell’s Old Boys.

Domingo 4, San Lorenzo de Almagro vs. River Plate; Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Banfield; Atlético Tucumán vs. San Martín (San Juan); Belgrano vs. Arsenal; Olimpo vs. Huracán y Boca Juniors vs. Independiente.

Lunes 5, Racing Club vs. Aldosivi y Quilmes vs. Patronato.