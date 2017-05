El dólar cerró en $16,30 y esperan un valor similar hasta fin de mes

27/05/2017 -

El dólar bajó cinco centavos ó 0,32% a $16,30 para la venta en el promedio de bancos y casas de cambio, en línea con el descenso de la divisa en el segmento mayorista, mientras en el circuito paralelo se vendió a $16,25.

‘La paridad y equilibrio que amesetaron los precios antes del feriado del 25 se quebró por la reaparecida oferta de dólares que no tuvo una contraparte apropiada para evitar una baja de la cotización’, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.

El dólar mayorista bajó ocho centavos ó 0,50% a $16,10, en una rueda en que se transaron U$S437 millones en el mercado de contado (spot).

‘Los precios pactados para liquidar el próximo miércoles cuando finalice el mes no están muy alejados de los valores presentes razón por la cual no se espera para la semana que viene un cambio significativo en el nivel alcanzado por el dólar’, amplió Quintana. Las reservas internacionales del Central cerraron en U$S 47.765 millones.