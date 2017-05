Imputado por cohecho, Cano denunció campaña en su contra

Fotos CASO. Allegados a Cano podrían haber suscripto convenios de compras en nombre del Estado por u$s 300 millones con Corea y habrían pedido coimas.

-

El titular del Plan Belgrano, José Cano, denunció que es víctima de "una campaña mediática y política" en su contra, tras ser imputado por un presunto pedido de coimas a Corea del Sur para la realización de obras públicas.

El caso se inició a partir de una presentación anónima con información que fue recogida de las redes sociales y la prensa local de Tucumán, vinculada con un viaje a Corea del Sur de supuestos funcionarios del Plan Belgrano para firmar convenios. La causa derivó en una denuncia penal luego de que el fiscal Guillermo Marijuán determinara tras una investigación preliminar que hay elementos suficientes como para profundizar la pesquisa.

"No hay ningún elemento que me vincule con este hecho", se defendió Cano a través de un mensaje transmitido a través de su cuenta en la red social Twitter. Asimismo se mostró confiando "en que se conozca quién está detrás de esta maniobra, que no cesa".

El ex diputado radical se presentó espontáneamente a declarar ante el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa, y dejó un escrito en el que consigna que "no existe contrato ni operación alguna como las señaladas y que las personas mencionadas no cumplen ni funciones ni tareas para el Plan Belgrano".

Cano admitió que conoce al ex peronista Alberto Darnay (empleado del Pami y coordinador de enlace con la Unidad Plan Belgrano) y al radical Osvaldo Barreñada (secretario general del gremio de trabajadores del Pami en Tucumán), quienes fueron imputados en la causa.

Sin embargo se desvinculó del caso al asegurar que en ningún caso ambos acusados viajaron a Corea del Sur en misión oficial gestionada por él.

El tercer involucrado es el empresario (también tucumano) Octavio Accardi, gestor de convenios para la venta de insumos coreanos al Pami.

El caso es investigado por la fiscal Alejandra Mángano, quien trata de determinar si hubo una defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.