Fotos PJ. Moreno abogó por la unidad

27/05/2017 -

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno dijo que está "muy conforme" con la entrevista que dio la ex presidenta Cristina Kirchner al canal C5N, en la que habló sobre su posible candidatura a las próximas elecciones de octubre.

"La escuché atentamente y me causó una grata impresión. Está trabajando por la unidad. Estoy muy conforme", dijo Moreno.

Cristina Kirchner quedó a un paso de confirmar que va a competir en las próximas elecciones. "Si es necesario que sea candidata para darle más votos a esta propuesta y que pueda ganar las elecciones, lo soy", dijo la ex presidenta, tras proponer reagrupar fuerzas para ponerle un límite al Gobierno.

Nuevo PJ

Guillermo Moreno dijo además que "hay que trabajar por una lista de unidad del peronismo".

"El único que no quiere una lista de unidad del peronismo es el oligarca de Macri. Y nosotros no vamos a hacer lo que quiere un oligarca", sostuvo el exfuncionario del Gobierno de Cristina Kirchner. Consultado sobre la posibilidad de que el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo integre esa lista de unidad, Moreno dijo: "Lo que más deseo es que Randazzo y también Massa sean parte de una lista única del peronismo".