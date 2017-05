Pese al pedido de Cristina, el randazzismo desafía a la exjefa de Estado a competir en las Paso

Fotos PROYECCIÓN. Desde el randazzismo advierten que la exmandataria "no plantea la unidad, sino una lista única".

27/05/2017 -

El sector que encabeza el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, ratificó su intención de competir en las Paso del peronismo pese al pedido de reagrupamiento formulado por la ex presidenta Cristina Fernández, al advertir que la ex mandataria "no está planteando la unidad, sino la lista única".

Asimismo, desde el kirchnerismo cuestionaron la postura de Randazzo si esa determinación "pasa por una cuestión personal o por ser el caballo de Troya dentro del Frente para la Victoria".

Luego del rechazo de las Paso formulado por la ex mandataria, Alberto Fernández, jefe de campaña de Randazzo, aclaró que "la unidad ya existe. Lo que planteamos es ir a unas Paso, y las Paso suponen debatir en un espacio de unidad. Cristina está planteando una lista única".

Hacia un liderazgo

Fernández destacó las Paso porque implicaron "abrir los partidos políticos a todos los ciudadanos y desalambrarlos para que todos entren y opinen", tras lo cual dijo "no entender ahora por qué renegamos" de esa herramienta.

Por su parte, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Oscar Romero, insistió en pedir que el liderazgo del PJ se dirima en las Paso para que la unidad sea "legitimada democráticamente y no acordada entre 4 o 5".

El intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, aseguró que "no puede pasar" que el randazzismo compita por fuera del PJ, al afirmar: "Somos parte de un mismo espacio y estamos trabajando una unidad que sea inteligente, no puede ocurrir de ir por afuera. Vamos a trabar por dentro del peronismo, ampliándolo".

Consideró que "la incertidumbre está en el espacio que lidera el kirchnerismo más duro, que pretende una lista única sin participar de las primarias".

"Es una decisión tomada ir a las primarias y competir", dijo Katopodis, intendente de San Martín. Y agregó: "Estamos convencidos de que vamos a construir una unidad mucho más consistente y mucho más amplia si esa unidad es el resultado de unas primarias con la participación de la gente, que nos permita debatir ideas, propuestas y candidaturas".

El referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro aseguró que "lo mejor es construir la unidad después de las Paso", al apuntar que "no sería saludable" que los candidatos se decidieran sin el voto de los bonaerenses.