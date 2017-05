Naiara Awada ya les inició la guerra a sus compañeras

27/05/2017 -

Todavía no empezó el Bailando, pero Naiara Awada (23) ya ha dado sobradas muestras que su paso por la pista promete mucha polémica.

Esta vez, la sobrina del presidente Mauricio Macri apuntó contra Sol Pérez (23) y Micaela Viciconte (27). "Me da bronca lo de Micaela, me parece un desastre lo que hizo, no está bueno, está buscando entrar al Bailando", expresó la hija del actor Alejandro Awada (55), con quien Viciconte se molestó debido a que ella expuso públicamente que le había pedido plata a cambio de un tuit.

"Es una realidad lo que yo conté, habla mal de ella, pero no dije nada malo. Yo desconfío de la gente que la banca tanto. Mica es una persona muy carismática, y remadora, yo quería que esté en el Bailando, le dije de bailar la salsa de tres, pero si yo le mando un audio y me responde de esta manera, ¿qué clase de persona puede responder así?", agregó.

"Yo le mandé unos audios reamorosos, me traté de acercar, como diciéndole no tengo ganas de pelearme más con nadie. Yo fui a Canal 9, estando en el Trece, cuando el Chato me decía no vayas más a Canal 9, no queremos que vayas. Yo iba igual, y bailaba con ella, que baila para el orto, es una desagradecida", arremetió.

En cuanto a la "chica del clima" de TyC Sports, Nai explicó: "A mí me preguntaron quién me parecía poco interesante de los participantes, y yo dije que Sol me parecía poco interesante como participante. Después me fui de boca, obviamente no se puede hablar así de otra mujer, yo milito para Ni Una Menos y no se puede joder con eso, pero después la agarré fuera de cámara y le expliqué que estaba jodiendo", intentando bajar de alguna manera los decibeles. Sin embargo, dijo que no se arrepiente de haberla tratado de "cachivache".