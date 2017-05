Qué le demanda a Agustina este papel protagónico

27/05/2017 -

Agustina Cherri confesó que "vivió haciendo tiras", pero que este nuevo trabajo le demandó un cambio de look, que hasta a los técnicos les costó reconocerla al principio": pelo largo (gracias a las extensiones) y anteojos que nada tienen que ver con su apariencia habitual.

Sobre su trabajo dijo: "Estoy más contenta que agotada. Siento mucha responsabilidad, porque estoy en la mayoría de las escenas, pero no me pesa. Marcando un paralelismo con Fanny, yo no me crié viendo televisión, pero sí haciéndola. Pasé más tiempo en la tele que con mi mamá. Y lo recuerdo como un tiempo feliz".

La ficción "Fanny, la fan" tendrá el horario de las 21, dedicado a toda la familia, como fue "Educando a Nina".