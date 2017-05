Fotos COMIENZO. El gerente de Andes Líneas Aéreas, Bernardo Racedo Aragón se mostró efusivo por esta nueva etapa.

LAS TERMAS, Río Hondo ¸ El gerente comercial de Andes Líneas Aéreas, Bernardo Racedo Aragón se manifestó "muy contento, es el preámbulo de la fiesta grande que vamos a tener el próximo viernes en la previa de la inauguración de la temporada de invierno 2017".

Luego amplió: "La presencia de Andes significará que el destino termal duplicará su conectividad a partir de ahora no sólo hacia Buenos Aires, sino a otros lugares como Mendoza, Córdoba y Bariloche. Lo bueno es que no sólo tendrá impacto en Las Termas, sino en Santiago y Tucumán y con un precio accesible y promocional que permitirá viajar a mucha gente que antes no podía".

El subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa, también se mostró satisfecho y expresó: "Esto es muy importante para Las Termas y para la provincia. Quiero agradecerle al Ente de Turismo, a la comuna de Las Termas, a la Cámara de Hoteles y empresarios que nos dan el apoyo necesario en cada emprendimiento. El recibimiento es muy emotivo y estos más de 150 pasajeros que llegaron a la ciudad que nos motiva a seguir impulsando el crecimiento. Hay gente que viajó por primera vez y otros que hace muchos años no volvían a Santiago".