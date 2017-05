Francisco: "El sistema político favorece al que especula y no al que invierte"

Fotos Francisco pidió "escuchar a los pobres y sus experiencias cotidianas"

El papa Francisco lamentó que "el sistema político favorezca al que especula y no al que invierte y cree en el trabajo", al que calificó como "una prioridad humana, cristiana y del Papa", al tiempo que sentenció que "el que despide gente no es un buen empresario, sino un comerciante" y criticó "la cultura de la meritocracia".

"Una enfermedad de la economía es la progresiva transformación de los empresarios en especuladores. No deben ser confundidos, son dos tipos distintos. El especulador es una figura similar a la que Jesús en el Evangelio llama 'mercenario", afirmó el Pontífice durante un encuentro con trabajadores en la primera etapa de su visita pastoral de un día a Génova.

"El especulador no ama su empresa, ni a sus trabajadores, sino que los ve sólo como medios para sacar ganancias. Despedir, cerrar, mudar la empresa, no le crean ningún problema, porque el especulador usa, instrumentaliza, come personas y medios para sus objetivos de beneficios", criticó el Obispo de Roma en el encuentro en la fábrica Ilva.

"Cuando la economía está habitada por buenos empresarios, las empresas son amigas de la gente y de los pobres. Cuando en vez pasan a las manos de los especuladores, todo empeora. Con ellos la economía pierde los rostros. Una economía abstracta. Detrás de sus decisiones no hay personas y por lo tanto no se ven las personas que se despiden", lamentó Jorge Bergoglio en el inicio de su visita a la diócesis del norte italiano.