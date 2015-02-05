CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Mayo de 2017
A LAS 18.00 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - ROSARIO CENTRAL
Por El Liberal
Hoy 21:19 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 CINE. EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON
18.00 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - ROSARIO CENTRAL
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 DUEÑOS DE LA COCINA
01.00 CHICAS DE VIAJE
02.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 HOY GANÁS VOS
13.45 DEFENSA Y JUSTICIA VS. TIGRE
16.00 ARSENAL DE SARANDÍ VS. LANÚS
18.15 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO (R)
12.30 JUAN Y YASTAY
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO. GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 BÁSQUET POR EL 14: VILLA MERCEDES VS. NICOLÁS AVELLANEDA (FEM)
19.00 ANIMALANDIA
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 CIRCUITO ARGENTINO
21.00 PEREGRINOS DE FE
21.30 EN MERITOS
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. INDEPENDIENTE (fem)
CANAL 4
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
CINEMAX
08.07 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS
10.07 ACADEMIA DE VAMPIROS
12.01 STEP UP 3
14.14 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
16.09 EL PROFESOR CHIFLADO II
18.14 PADDINGTON
20.00 SI TE CASAS... TE MATO
20.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
TCM
07.34 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
09.29 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY
10.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.52 LA NIÑERA
11.18 ALF (TEMPORADA 2)
11.44 ALF (TEMPORADA 2)
12.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 OPERACIÓN DRAGÓN
15.13 EL GUERRERO ROJO
15.53 EL JUEZ
18.43 LA GRAN ESTAFA
21.00 DULCE NOVIEMBRE
23.05 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS HUMEANTES
TNT
06.54 SELKIRK. EL VERDADERO ROBINSON CRUSOE
08.18 METEORO
10.40 MARY POPPINS
13.17 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
15.58 MONSTERS UNIVERSITY
17.57 RÁPIDO Y FURIOSO
19.56 LA ESTAFA MAESTRA
22.00 DJANGO SIN CADENAS
01.11 DE LA CUNA A LA TUMBA
SPACE
06.00 THE GREAT GHOST RESCUE
07.30 KARATE KID II, LA HISTORIA CONTINÚA
09.43 ULTRAVIOLETA
11.24 TERMINATOR 2
14.00 BIG ASS SPIDER!
15.32 VENGANZA EN LA PRISIÓN
17.24 VENGANZA DESPIADADA
19.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
CINECANAL
09.20 MONSTRUOS VS. ALIENS
11.10 CONFUSIÓN DE AMOR
13.10 SIEMPRE EL MISMO DÍA
15.10 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS
17.25 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
19.55 LOS JUEGOS DEL HAMBRE. SINSAJO - PARTE 1
22.00 99 CASAS
23.50 EL CIUDADANO ILUSTRE
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 THE REAL O’NEALS
11.30 WTA INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
13.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
18.00 ÉRASE UNA VEZ
19.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 THE CATCH
23.00 BEYOND THE TANK
A DÓNDE IR
EL PATIO DEL “INDIO” FROILÁN
(BOCA DEL TIGRE)
+HOY, A LAS 19.30 SUBIRÁ AL ESCENARIO DEL GRAN ÁRBOL DEL PATIO DEL INDIO, SUSANA SUÁREZ, REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES. ADEMÁS, DESDE EL MEDIODÍA SE PUEDE DISFRUTAR DE COMIDAS REGIONALES, MÚSICA Y BAILE.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(RUTA Nº 1, KM 7, LOS ROMANO-LA BANDA)
+HOY, DESDE EL MEDIODÍA, BAILE SANTIAGUEÑO CON JULIÁN MIGUELES, MARCOS “ÁGUILA” VARGAS, MÁXIMO SEBASTIÁN SUÁREZ, RICARDO SUÁREZ, ERIC VALLEJO, MAXIMILIANO SEGURA, ALE VARGAS Y MAURO CÉSPEDES.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 13, KARIME NASSIF OFRECERÁ UN SHOW DE MÚSICA TROPICAL EN EL CICLO DE COMIDAS REGIONALES “LOCRO Y TAMALES”.
CINES
SUNSTAR
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
28/05-14:20 (cast)16:20 (Cast)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
25/05 AL 31/05-18:20 (cast) 20:20 (Cast)
REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
28/05 -31/05-22:15 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
28/05 -14:00 (Cast)16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
28/05- 14:00 (Cast) 16:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
28/05 -31/05-18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
28/05-14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)
HUYE (2D):
TERROR (+16 años)
28/05 -31/05-22:20 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
28/05- 14:20 (Cast) 17:00 (Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 31/05-19:45 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00
ALIEN COVENANT 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50