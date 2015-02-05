CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Mayo de 2017

A LAS 18.00 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - ROSARIO CENTRAL

Hoy 21:19 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 CINE. EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON

18.00 FÚTBOL AFA. RIVER PLATE - ROSARIO CENTRAL

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 DUEÑOS DE LA COCINA

01.00 CHICAS DE VIAJE

02.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

12.00 HOY GANÁS VOS

13.45 DEFENSA Y JUSTICIA VS. TIGRE

16.00 ARSENAL DE SARANDÍ VS. LANÚS

18.15 IMPLACABLES

20.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO (R)

12.30 JUAN Y YASTAY

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO. GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR EL 14: VILLA MERCEDES VS. NICOLÁS AVELLANEDA (FEM)

19.00 ANIMALANDIA

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 CIRCUITO ARGENTINO

21.00 PEREGRINOS DE FE

21.30 EN MERITOS

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. INDEPENDIENTE (fem)


CANAL 4

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ

PELÍCULAS

CINEMAX

08.07 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

10.07 ACADEMIA DE VAMPIROS

12.01 STEP UP 3

14.14 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

16.09 EL PROFESOR CHIFLADO II

18.14 PADDINGTON

20.00 SI TE CASAS... TE MATO

20.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2


TCM

07.34 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

09.29 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY

10.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.52 LA NIÑERA

11.18 ALF (TEMPORADA 2)

11.44 ALF (TEMPORADA 2)

12.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 OPERACIÓN DRAGÓN

15.13 EL GUERRERO ROJO

15.53 EL JUEZ

18.43 LA GRAN ESTAFA

21.00 DULCE NOVIEMBRE

23.05 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS HUMEANTES


TNT

06.54 SELKIRK. EL VERDADERO ROBINSON CRUSOE

08.18 METEORO

10.40 MARY POPPINS

13.17 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

15.58 MONSTERS UNIVERSITY

17.57 RÁPIDO Y FURIOSO

19.56 LA ESTAFA MAESTRA

22.00 DJANGO SIN CADENAS

01.11 DE LA CUNA A LA TUMBA


SPACE

06.00 THE GREAT GHOST RESCUE

07.30 KARATE KID II, LA HISTORIA CONTINÚA

09.43 ULTRAVIOLETA

11.24 TERMINATOR 2

14.00 BIG ASS SPIDER!

15.32 VENGANZA EN LA PRISIÓN

17.24 VENGANZA DESPIADADA

19.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS


CINECANAL

09.20 MONSTRUOS VS. ALIENS

11.10 CONFUSIÓN DE AMOR

13.10 SIEMPRE EL MISMO DÍA

15.10 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS

17.25 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

19.55 LOS JUEGOS DEL HAMBRE. SINSAJO - PARTE 1

22.00 99 CASAS

23.50 EL CIUDADANO ILUSTRE


SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

11.30 WTA INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

13.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

19.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 THE CATCH

23.00 BEYOND THE TANK

A DÓNDE IR

EL PATIO DEL “INDIO” FROILÁN

(BOCA DEL TIGRE)

+HOY, A LAS 19.30 SUBIRÁ AL ESCENARIO DEL GRAN ÁRBOL DEL PATIO DEL INDIO, SUSANA SUÁREZ, REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES. ADEMÁS, DESDE EL MEDIODÍA SE PUEDE DISFRUTAR DE COMIDAS REGIONALES, MÚSICA Y BAILE.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(RUTA Nº 1, KM 7, LOS ROMANO-LA BANDA)

+HOY, DESDE EL MEDIODÍA, BAILE SANTIAGUEÑO CON JULIÁN MIGUELES, MARCOS “ÁGUILA” VARGAS, MÁXIMO SEBASTIÁN SUÁREZ, RICARDO SUÁREZ, ERIC VALLEJO, MAXIMILIANO SEGURA, ALE VARGAS Y MAURO CÉSPEDES.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 13, KARIME NASSIF OFRECERÁ UN SHOW DE MÚSICA TROPICAL EN EL CICLO DE COMIDAS REGIONALES “LOCRO Y TAMALES”.

CINES

SUNSTAR

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

28/05-14:20 (cast)16:20 (Cast)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

25/05 AL 31/05-18:20 (cast) 20:20 (Cast)

REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

28/05 -31/05-22:15 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

28/05 -14:00 (Cast)16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

28/05- 14:00 (Cast) 16:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

28/05 -31/05-18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

28/05-14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)

HUYE (2D):

TERROR (+16 años)

28/05 -31/05-22:20 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

28/05- 14:20 (Cast) 17:00 (Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 31/05-19:45 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00

ALIEN COVENANT 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

 
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