El acto fallido de Guillermo: “Dolido por la derrot…”

Hoy 23:02 -

En la conferencia de prensa tras el partido, el director técnico de Boca tuvo un acto fallido: “Dolido por la derrot…”. Así lo sintió todo el pueblo “Xeneize” y el entrenador no pudo evitar expresar su decepción en público.

“Lo único bueno que les puedo decir es que siempre vi al equipo bien parado, sin problemas defensivos, de hecho el gol de Huracán fue de penal y no de jugada”, destacó el “Melli”. Y agregó: “Nos faltó juego, llegamos pocas veces”.

Sobre la jugada del penal, no quiso dar demasiadas precisiones: “La jugada del penal era muy lejos para verla, pero... No vi la jugada, no sé si fue penal. Me da bronca, habíamos logrado la ventaja y no pudimos ganarlo”.

Finalmente, concluyó: “La diferencia entre los de arriba y los de abajo no existe, es mínima. A nosotros nos tocó empatar con Patronato, a River con Sarmiento”.