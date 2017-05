San Martín (T) le dio una mano al Ferroviario al superar a All Boys

Fotos CELEBRACIÓN San Martín fue efectivo para superar a All Boys

All Boys quedó ayer al borde de la zona de descenso, tras perder como local con San Martín de Tucumán por 2 a 0, en partido de la 35ª fecha del torneo de la Primera B Nacional de fútbol.

Juan Galeano, en el primer tiempo, y Leonardo Acosta, en el segundo, anotaron los goles del conjunto tucumano.

Con la derrota consumada y el descenso acechando, los hinchas locales despidieron a su equipo con insultos.

Otro resultado que le favoreció a Central Córdoba fue el de Atlético Paraná que venció 1 a 0 de local a Douglas Haig, y cortó una racha negativa de diez derrotas y cuatro empates consecutivos y sueña con una remontada que le permita mantener la categoría. A los 5 minutos, Piris corrió por el sector izquierdo, tiró el centro para que Enzo Noir la baje e ingrese Pablo Vercellino, que con un fuerte derechazo rasante firmó el 1 a 0 al inicio del encuentro.

Por otra parte, Sportivo Estudiantes de San Luis se alejó de la pelea por evitar el descenso, al ganarle ayer de manera agónica a Brown de Adrogué por 1 a 0, en condición de visitante.

El ingresado Alfredo Roldán hizo la diferencia a los 46 minutos de la parte final, al tomar desde afuera del área el rebote de un tiro libre que había ejecutado y que encontró una floja respuesta del arquero Martín Ríos.

Por último, Almagro venció en la tarde de ayer a Instituto de Córdoba por 2 a 0 como local y lo complicó en la lucha por el ascenso.

El mediocampista Emmanuel Barboza marcó el primer gol del cotejo, a los 19 minutos de la etapa inicial, y el defensor Adrián Iglesias le puso cifras definitivas al marcador, a los 46’ de la segunda parte.

La fecha continuará hoy con los siguientes: Santamarina vs. Los Andes, a las 11; Flandria vs. Juventud Unida, desde las 15.30, Boca Unidos de Corrientes vs. Nueva Chicago, a partír de las 16, e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a las 17.